«الكهرباء»: ليس لدينا عجز في إنتاج الطاقة.. ووفرنا 70 ميجاوات بالمباني الحكومية

أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث بِاسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه يتم التنسيق بين الجهات المعنية بهدف تنفيذ القرارات الحكومية لترشيد الكهرباء بدءًا من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أنه ليس معنى ذلك أننا لدينا عجز في إنتاج الطاقة الكهربائية بل لدينا احتياطي يصل لأقصى حمل «33 ألفا و800 جيجاوات».

تشغيل الوحدات بنظام الدورات المركبة لإنتاج الطاقة

وأشار المتحدث باسم وزارة الكهرباء في تصريح لـ«الوطن» إلى أن الوزارة تنفذ خطة لترشيد الطاقة؛ منها زيادة نسبة المازوت بمحطات الإنتاج، وهو ما يوفر للدولة مبالغ كبيرة، والاعتماد على تشغيل الوحدات بنظام الدورات المركبة لإنتاج الطاقة، بالإضافة لاستخدام وحدات ذات كفاءة عالية تعمل على خفض معدلات استهلاك الوقود، فضلا عن الحفاظ على الصيانات المبرمجة في مواعيدها للحفاظ على كفاءة المعدات ووحدات الإنتاج.

وأشار إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر والشركات التابعة لها في جميع المحافظات بها نظام خلايا شمسية أعلى أسطح المباني لتوليد الطاقة.

ترشيد استهلاك الطاقة في 1600 مبنى

وأكد مصدر مسؤول بالشركة القابضة للكهرباء، أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالتعاون مع الوزارات المختلفة، نجحت في ترشيد استهلاك الطاقة بـ 1600 مبنى من المباني الحكومية والإدارية المتنوعة، ما ساهم في توفير أكثر من 70 ميجاوات بأغلب المباني الحكومية والتابعة للوزارات ضمن خطة الدولة لترشيد إنفاقها واستهلاكها والتحول نحو الأشياء الذكية.

استخدام تكنولوجيا الليد بجميع المباني

وأوضح المصدر أن خطة الترشيد شملت تركيب محطات شمسية صغيرة الحجم لتوفير استهلاك تلك الأماكن، بالإضافة إلى التحول الكامل لاستخدام تكنولوجيا الليد بجميع المباني، وإلغاء استخدام اللمبات الصوديوم، لافتا إلى أنه من أهم المباني التي تم التنفيذ بها تابعة لوزارة الكهرباء، وهي: «مبنى الوزارة ومبنى هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة وشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء ومبنى الدراسات والتصميمات».