وزير التموين: وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 95% الشهر الجاري
كتب:
وفاء الصعيدي
07:11 م | الأحد 24 يوليو 2022
وزير التموين والتجارة الداخلية
أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، أن نسبة صرف السلع التموينية عن شهر يوليو الجاري، وصلت إلى 95%، موضحا أن مخازن شركتي الجملة (العامة- المصرية)، التي يصل عددها الى 1500، ستبدأ في صرف استعاضات شهر أغسطس يوم 27 من الشهر الجاري.
25 سلعة
وأشار في بيان قبل قليل، إلى أن عدد السلع التي يجر صرفها من مخازن الشركتين، يصل إلى 25 سلعة، تتنوع بين «الأرز- السكر- الزيت- مساحيق الغسيل- السمن النباتي- الشاي- المكرونة»، وغيرها من السلع الأخرى التي تحتاجها الأسرة المصرية.
متابعة المخازن لحظة بلحظة
وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير أحمد كمال، بأن الوزارة حريصة على توافر مخزون استراتيجي بكل مخزن من مخازن الشركتين، يصل إلى 3 أشهر، يتم استعاضته من المخازن الكبرى الأخرى يوميا، عند صرف استعاضات منافذ الصرف، مؤكداً ان ميكنة تلك المخازن ساهم في متابعتها مركزيا لحظة بلحظة.
وأكد «كمال»، أن الدكتور علي المصيلحي، وجه مديري المديريات بالمحافظات والادارات الفرعية بها، بمتابعة ما يتم صرفه لمنافذ التوزيع، وجودة السلع أيضا، ومتابعة صرفها من المنافذ للمواطنين، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجى من السلع الأساسية، ولا سيما السكر والمكرونة والقمح يتعدى الستة أشهر.