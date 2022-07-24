وزير التموين: وصول نسب صرف السلع التموينية إلى 95% الشهر ‏الجاري

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة ‏الداخلية، أن نسبة صرف السلع التموينية عن شهر يوليو الجاري، وصلت إلى ‏‏95%، موضحا أن مخازن شركتي الجملة (العامة- المصرية)، التي ‏يصل عددها الى 1500، ستبدأ في صرف استعاضات شهر أغسطس يوم 27 من الشهر الجاري.

25 سلعة

وأشار في بيان قبل قليل، إلى أن عدد السلع التي ‏يجر صرفها من مخازن الشركتين، يصل إلى 25 سلعة، تتنوع بين ‏‏«الأرز- السكر- الزيت- مساحيق الغسيل- السمن النباتي- ‏الشاي- المكرونة»، وغيرها من السلع الأخرى التي تحتاجها الأسرة ‏المصرية.

متابعة ‏المخازن لحظة بلحظة

وصرح المتحدث الرسمي للوزارة معاون معالي الوزير ‏أحمد كمال، بأن الوزارة حريصة على توافر مخزون ‏استراتيجي بكل مخزن من مخازن الشركتين، يصل إلى 3 أشهر، يتم ‏استعاضته من المخازن الكبرى الأخرى يوميا، عند صرف استعاضات ‏منافذ الصرف، مؤكداً ان ميكنة تلك المخازن ساهم في متابعتها ‏مركزيا لحظة بلحظة.

وأكد «كمال»، أن الدكتور علي المصيلحي، ‏وجه مديري المديريات بالمحافظات والادارات الفرعية بها، بمتابعة ما ‏يتم صرفه لمنافذ التوزيع، وجودة السلع أيضا، ومتابعة صرفها من ‏المنافذ للمواطنين، للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه، مشيراً إلى أن ‏الاحتياطي الاستراتيجى من السلع الأساسية، ولا سيما السكر والمكرونة والقمح يتعدى الستة أشهر.