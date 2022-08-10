بعد ظهوره في بيلاروسيا.. أبرز 4 معلومات عن «أوميكرون نينجا» الخامس

تزايدت مؤشرات البحث على محرك «جوجل» خلال الساعات الماضية، عن طبيعة متحور «أوميكرون نينجا»، الذي ظهر فجأة في دولة بيلاروسيا لحالة جرى تسجيل إصابتها بالمرض في العاصمة مينسك، وترصد «الوطن» أبرز المعلومات عن متحور «أوميكرون نينجا» الخامس.

بعد انتشار متحورات أوميكرون الفرعية المختلفة في العالم BA.1 وBA.2 وBA.4 وBA.5 ظهر متحور فرعي خامس لأوميكرون في بيلاروسيا، بعد أن أعلنت وسائل إعلام بيلاروسية، تسجيل أول حالة إصابة بمتحور الفرعي الخامس لأرميكرون في العاصمة مينسك.

أبرز المعلومات عن متحور «أوميكرون نينجا»

1- وفقا لوكالة أنباء مينسك البيلاروسية، يطلق على اسم المتحور الفرعي الخامس لأوميكرون «نينجا»، وينتمي لسلالة «أوميكرون ⅘» وذلك لوصوله للرقم الخامس في عدد المتحورات الفرعية لأوميكرون.

2- تشير البيانات إلى أن السلالة الفرعية الخامسة من متحور أوميكرون الذي ظهر أول مرة في جنوب إفريقيا، وفقا لوكالة أنباء مينسك البيلاروسية.

3- وقالت السلطات في بيلاروسيا، إنه جرى تسجيل أول حالة إصابة بمتحور «أوميكرون نينجا» في العاصمة البيلاروسية مينسك.

تحذيرات لمواجهة تفشي متحور «أوميكرون نينجا» في بيلاروسيا

4- دعت السلطات الصحية البيلاروسية، جميع المواطنين إلى توخي الحذر واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية حتى لا يتفشى الوباء في البلاد، ووفقا للوكالة شدد خبراء وأطباء الفيروسات في العاصمة البيلاروسية مينسك، على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة لفيروس كورونا ومتحوراته الفرعية أو إعادة التطعيم قبل أن تبدأ العدوى الجديدة في الانتشار خلال فصل الشتاء.

في السياق ذاته، توقعت وزارة الصحة البيلاروسية، ارتفاع أعداد الإصابات بالمتحورات الفرعية لفيروس كورونا المستجد، وتحديدا متحور أوميكرون الذي ظهر له ما يقرب من 5 متحورات فرعية جديدة، في شهر سبتمبر المقبل، وأكدت الوزارة أن أكثر المتحورات الفرعية المنتشرة في البلاد خلال الفترة الراهنة هي من سلالات متحور أوميكرون BA.4 وBA.5، في حين أن ما يقرب من 10% من إجمالي الإصابات مصابة بمتحور أوميكرون الشبح BA.2.