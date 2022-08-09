وظائف مطلوبة في ليبيا والكويت والسعودية.. الشروط والمؤهلات المطلوبة

كشف موقع «فرصنا» المتخصص في نشر فرص العمل داخل مصر وخارجها مجموعة من الوظائف المتاحة للعمل في عدد من الدول العربية والخليجية من بينها العمل في المملكة العربية السعودية ودولة الكويت، جميعها يتطلب شروط كالمؤهل الدراسي وسنوات الخبرة.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها جريدة وموقع «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح تفاصيل الوظائف المطلوبة على النحو التالي:

وظيفة مندوبين مبيعات خارجية في ليبيا

اسم الشركة: «السهل جروب».

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 2.

سنين الخبرة: 4 سنوات خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 25- 35 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة تمريض في الكويت

اسم الشركة: وينرز - Winners staffing services.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الـزبكية - البساتين - التبين - محافظة القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

مستوي الخبرة: لا يشترط.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 21- 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التمريض).

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

الراتب الأساسي: 350- 400 دينار كويتي.

وظيفة رسامين أوتوكاد تكييف مركزي في الكويت

اسم الشركة: «رويال باور».

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 4 .

سنين الخبرة: سنتان- ‎3 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: لا يشترط.

اللغة الإنجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 24 - 45 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

الراتب الأساسي: 200- 250 دينار كويتي.

وظيفة شيف حلواني شرقي وغربي في السعودية

اسم الشركة: رفعت لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: سنتان- ‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: أساسيات.

السن المطلوب: 22- 45 سنة.

الحاسب الآلي: أساسيات.

المؤهل المطلوب: ثانوية فنية نظام 3 سنوات (متوسط).

مايكروسوفت أوفيس: أساسيات.

وظيفة محاسب خبرة في السعودية

اسم الشركة: الحربي للتجارة.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: سنتان-‎5 سنوات خبرة.

رخصة القيادة: يشترط - خاصة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 27 - 35 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

الراتب الأساسي: 2000 - 2300 ريال سعودي.

الحوافز الإضافية: 100- 1000 ريال سعودي.

وظيفة أخصائية تمريض في السعودية

اسم الشركة: الشركة المصرية السعودية للتوظيف.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 10.

سنين الخبرة: سنة-‎ سنتان خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 30 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي (كلية التمريض).

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

الراتب الأساسي: 5000- 5500 ريال سعودي.

وظيفة مراقب معماري في السعودية

اسم الشركة: «روميح ديزاين».

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة .

العمالة المطلوبة: 2 .

سنين الخبرة: سنتان-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد.

السن المطلوب: 25 - 37 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: دبلوم نظام 5 سنوات (فوق متوسط)، دبلوم صناعي 5سنوات - الشعبة المعماریة.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.

وظيفة أخصائي باطنة في السعودية

اسم الشركة: «رفعت» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

سنين الخبرة: 5-‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الإنجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 30 - 49 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة أخصائية جلدية وتجميل في السعودية

اسم الشركة: «رفعت» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

مستوي الخبرة: خبرة متوسطة.

سنين الخبرة: 5- ‎15 سنة خبرة.

الجنس المطلوب: أنثى.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 30 - 49 سنة.

الحاسب الآلي: جيد.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد.

وظيفة محلل مالي في السعودية

اسم الشركة: «رفعت» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 5.

سنين الخبرة: 3-‎10 سنوات خبرة.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: جيد جدًا.

السن المطلوب: 25 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: جيد جدًا.

المؤهل المطلوب: مؤهل عالي.

مايكروسوفت أوفيس: جيد جدًا.

وظيفة فني طباعة في السعودية

اسم الشركة: «رفعت» لإلحاق العمالة المصرية بالخارج.

مقر التقديم للعمل: 15 مايو - الأزبكية - البساتين - التبين - القاهرة.

العمالة المطلوبة: 3.

سنين الخبرة: سنة خبرة على الأقل.

الجنس المطلوب: ذكر.

اللغة الانجليزية: لا يشترط.

السن المطلوب: 22 - 40 سنة.

الحاسب الآلي: لا يشترط.

المؤهل المطلوب: ابتدائية.

مايكروسوفت أوفيس: لا يشترط.