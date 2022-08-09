توقيع عقود تحويل مجمع التحرير لمبنى فندقي.. 450 غرفة و500 فرصة عمل

وقعت شركة كايروهاوس، اليوم الثلاثاء، عقود مع عدد من الشركاء المصريين، للإعلان عن بدء العمل في مشروع تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير.

ومثّلت «كايروهاوس» في توقيع العقود كلا من التحالف الأمريكي الذي يضم مجموعة «جلوبال فينتشرز»، ومجموعة «أوكسفورد كابيتال»، وشركة «العتيبة للاستثمار»، وهو التحالف الفائز بأعمال تطوير وإعادة تأهيل مجمع التحرير، أما الشركاء المصريين فهم شركة اتحاد المقاولين «CCC» مقاولا عاما للمشروع، وشركة «كروم لإدارة المشروعات»، وشركة «RMC للاستشارات الهندسية».

جاء ذلك في إطار خطة الدولة المصرية، ممثلة في صندوق مصر السيادي لإعادة استغلال أصولها وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتطوير منطقة وسط القاهرة، باعتبارها واحدة من أبرز مناطق الجذب السياحي.

حجم استثمارات المشروع

ويقدر حجم الاستثمارات في المشروع بـ200 مليون دولار، وتهدف خطة التطوير لتحويل مجمع التحرير إلى مبنى فندقي فاخر، وفقًا لأعلى المعايير العالمية.

وقام بتوقيع اتفاقيات الشراكة كل من راندال لانجر، الشريك والشريك المؤسس لمجموعة جلوبال فينتشرز، إحدى شركات تحالف كايروهاوس.

وقال أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، تعليقًا على توقيع عقود الشراكة «نحن سعداء باختيار هذه النخبة من الشركات الرائدة كشركاء تنفيذيين لمشروع إعادة تأهيل مجمع التحرير، وواثقون في قدراتهم على تنفيذ المشروع طبقاً لأعلى المعايير والمواصفات العالمية تحت إدارة شركة كايروهاوس».

وأضاف «نتطلع لرؤية مجمع التحرير في شكله الجديد كنموذج لإعادة استغلال الثروات العقارية المميزة للدولة المصرية وإطلاق قيمتها الكامنة».

ويعد مشروع كايروهاوس هو الأول من نوعه في مصر والمنطقة، والذي صُمم من قبل مكتب «RATIO smdp» المعماري ومقره شيكاغو، لتقديم تجربة فندقية فاخرة على أرض مصر.

450 غرفة فندقية و500 فرصة عمل

ومن المخطط للمشروع أن يضم أكثر من 450 غرفة وشقة فندقية فاخرة، إضافة إلى عدد من المطاعم وأماكن مخصصة للاجتماعات وإقامة الفعاليات، وكذلك أكبر وجهة ترفيهية مفتوحة على سطح المبني ستكون الأكبر من نوعها في القاهرة.

ويمثل المشروع خطوة مهمة نحو تصور الشكل المستقبلي لمنطقة وسط القاهرة بعد التطوير، ليعد دعما مباشرا لنوع جديد من الاستثمار في الاقتصاد المصري.

يذكر أن المشروع يوفر ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل خلال مرحلة التنفيذ.

ومن جانبه، صرح راندال لانجر، الشريك المؤسس لمجموعة جلوبال فينتشرز، إحدى شركات تحالف كايروهاوس «نتشرف بالتعاون مع صندوق مصر السيادي لتطوير مجمع التحرير، باعتباره أحد المعالم المميزة على مستوى العالم، وواحد من الكنوز المعمارية المصرية، كما نفخر بتعاقدنا مع هذه المجموعة المميزة من الشركات التي ستضمن نجاح عمليات تطوير هذا المبنى الأيقوني».

وأعرب المهندس محمد طارق كامل، المدير التنفيذي لمنطقة شمال أفريقيا بشركة اتحاد المقاولين «CCC»، عن فخره بالمشاركة في هذا المشروع المهم، قائلاً: «لدينا تاريخ طويل في مصر تمكنا في خلاله من تنفيذ العديد من المشروعات الناجحة في السوق المصري على مدار أكثر من 25 عامًا، وفي العديد من القطاعات، ونفخر اليوم باختيارنا للعمل كمقاول عام لمشروع يهدف إلى تطوير مبنى أيقوني مثل مجمع التحرير، الذي سيمثل نقلة نوعية لتطوير منطقة وسط مدينة القاهرة».

وقال المهندس أحمد عثمان، الرئيس التنفيذي لشركة كروم لإدارة المشروعات، أن التعاون مع شركة كايروهاوس لتنفيذ مشروع تطوير مجمع التحرير خطوة في مسيرة المشروعات المهامة التي تتولي الشركة إدارتها، حيث أن اختيار التحالف الأمريكي لشركتنا لإدارة هذا المشروع يعد بمثابة شهادة على كفاءة الشركات المصرية، وتقديمها لمستويات تضاهي الشركات العالمية العاملة في هذا المجال، كما أن دخول هذا التحالف السوق المصري دليل على الثقة في الاقتصاد المصري رغم الظروف الدولية الراهنة.