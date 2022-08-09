خسائر قياسية تتعرض لها شركة تعدين «بيتكوين» في 2022

حققت شركة «ماراثون» المنتجة لعملات البيتكوين الرقمية، خسائر كبيرة مع نهاية الربع الثاني من العام الجاري 2022، وصلت إلى 191.6 مليون دولار، محققة قفزة كبيرة من خسارة صافية بلغت 13 مليون دولار في الربع الأول، وتراجعت الإيرادات 51.8% إلى 24.9 مليون دولار.

ووفقا لـ«انفستينج» العالمي الاقتصادي، قال الرئيس التنفيذي لشركة «ماراثون» المنتجة لعملات البيتكوين الرقمية فريد ثيل، إن شركته حصلت على الضوء الأخضر، لتنشيط عمال التعدين الذين تستضيفهم شركة Compute North في غرب تكساس.

انخفاض سعر البيتكوين 56%

وتابع «ثيل»، أن تأخيرات التنشيط والصيانة ومشكلات الطقس في مونتانا، وانخفاض سعر البيتكوين بحوالي 56% خلال الربع، أثرت بشدة على إنتاج البيتكوين والنتائج المالية للشركة.

وأضاف أن شركته انتجت 707 بيتكوين بين أبريل ويونيو، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 44% عن الربع الأول من عام 2022، مشددا على أن «ماراثون» كان عليها مواجهة بعض التحديات الفريدة في الربع الثاني (تأخيرات الطاقة في تكساس ووقت التوقف في مونتانا) بالإضافة إلى البيئة الكلية التي تقلصت هوامش ربح عمال التعدين- زيادة أسعار الطاقة، وانخفاض قيمة البيتكوين، وقدرت شركة «مارثوان»، بأنها قامت بتعدين البيتكوين بنسبة 45%، أقل في الربع الثاني بسبب آثار العاصفة في مونتانا.

9.5 مليون دولار من أرصدة الطاقة في يوليو

وقال «انفستينج»، إنه حتى 31 يوليو الماضي، كان لدى ماراثون 10127 بيتكوين بقيمة سوقية قدرها 236.3 مليون دولار، كما حصلت مؤخرًا على قرض مدعوم بعملة بيتكوين بقيمة 100 مليون دولار من البنوك، وأعادت تمويل قرض سابق بقيمة 100 مليون دولار مع نفس الشركة.

وبحسب «انفستينج»، أعلنت شركة Riot للتعدين في العملات الرقمية، وخصوصا البيتكوين الأسبوع الماضي، أنها حصلت على 9.5 مليون دولار من أرصدة الطاقة في يوليو، من قطع الطاقة بمقدار 11717 ميجاواط لكل ساعة.