محافظ المنيا: ملتزمون بتنفيذ مشروعات حياة كريمة في الوقت المقرر

قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إن مصر تعمل حاليا على ترشيد الطاقة، من خلال عدم إنارة المؤسسات الحكومية بشكل مبالغ فيه في النهار، وكذلك الشوارع، مبينا أن مبادرة حياة كريمة في المحافظة، تركز في المرحلة الأولى على 5 مراكز تضم 32 وحدة محلية و192 قرية و757 تابعا، وتضم حوالي 3471 مشروعا في كل القطاعات التي تشمل الصرف الصحي والتعليم.

تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي بالتسليم في الوقت المحدد

أضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير»، مع الإعلامية عزة مصطفى، الذي يُعرض على شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم، أن المرحلة الثانية من حياة كريمة ستضم مركزين جديدين على أن تكون كل مرحلة سنة وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وستنتهي المبادرة في التوقيتات المحددة من قبل الرئيس.

تطوير منتظر في الصرف الصحي

وأوضح محافظ المنيا، أن الصرف الصحي في المحافظة قبل مبادرة حياة كريمة كان سيئا، إذ كان موجودا بنسبة 12% فقط في القرى، لكن المرحلة الأولى ستكمل حتى 65% في ظل بناء 179 محطة صرف صحي و 17 محطة معالجة وتخدم الواحدة 12 قرية.

وأشار إلى أن المجمعات الخدمية تضم 7 خدمات مختلفة، وهي الشهر العقاري والسجل المدني وتضامن اجتماعي، ومكتب تموين ومكتب بريد ووحدة ومحلية ومركز تكنولوجي، وكان يضطر سابقا للانتقال 12 كيلو متر من أجل اتسخراج الأوراق الخاصة بها بجانب الوحدة المحلية التي كانت بعيدة، لافتا إلى أن الألياف الضوئية ستدخل القرى لأول مرة بجانب الوحدات الصحية التي سيتم العمل على إدخالها ضمن التأمين الصحي الجديد.