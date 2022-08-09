توقيع الكشف الطبي على 700 مواطن بالإسماعيلية ضمن «حياة كريمة»

كشفت المبادرة الرئاسية حياة كريمة عن جهودها في مجال القطاع الصحي، وخاصة القوافل الطبية التي توجهها إلى القرى المدرجة ضمنها بالمناطق النائية والمحافظات الحدودية؛ للارتقاء بمستوى معيشة وصحة المواطنين.

وأعلنت مؤسسة حياة كريمة، الكشف على 700 مواطن وصرف العلاج لهم بالمجان، وذلك في اليوم الأول للقافلة الطبية الموجهة إلى قريتي نفيشة وأبو شحاتة بمحافظة الإسماعيلية بالتعاون مع وزارة الصحة.

القوافل تضم جميع التخصصات

القوافل الطبية تضم كافة التخصصات وأشارت المؤسسة إلى أن القافلة تضم عدد من التخصصات الطبية المختلفة منها الأنف والأذن، الباطنة، الرمد، الاطفال، المسالك البولية، الأسنان، النساء والتوليد، العظام، فضلا عن اجراء التحاليل المختلفة، مشيرة إلى أن المتطوعين ساهموا في تقديم كافة التسهيلات لمسؤلي وزارة الصحة لمساعدتهم في تقديم الخدمة الطبية على أكمل وجه للمواطنين.

الكشف والعلاج مجاني

وأكدت المؤسسة أن القوافل الطبية مستمرة في باقي القرى والمحافظات، وتقدم خدمتها بالمجان لجميع المواطنين؛ بداية من الكشف وصرف العلاج، وانتهاء بإجراء التحاليل المطلوبة، وتحويل الحالات التي تستدعي التدخلات الجراحية إلى أقرب المستشفيات من أجل استصدار قرار لعلاجها على نفقة الدولة.