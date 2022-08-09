مستشار الرئيس: استكمال محاور المرحلة الأولى من «حياة كريمة» خلال شهور

تابع الفريق محمد فريد حجازي مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، الموقف التنفيذي لمشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» والمدرج بها تطوير 28 قرية بإجمالي 219 تابعًا بمركز كفر سعد، وذلك خلال مؤتمر ترأساه اليوم للوقوف على آخر المستجدات بكل قطاع ونسب التنفيذ، وذلك بحضور واسع من ممثلي الوزارات والهيئات المعنية وقيادات محافظة دمياط وممثلي الأجهزة التنفيذية بها.

و استهلت «عوض» اللقاء بالترحيب بالفريق حجازي وجميع ممثلي الوزارات والهيئات المعنية، كما نقلت تحيات وتقدير شعب المحافظة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدة أن المشروع القومي «حياة كريمة» يُعد مبادرة غير مسبوقة، تعكس اهتمام القيادة السياسية، بالمواطنين بكافة المناطق لما تستهدفه من تطوير شامل للريف المصري، كما لفتت إلى أن قرى كفر سعد شهدت طفرة جديدة بكافة الخدمات في إطار المبادرة وذلك استكمالًا لما شهدته دمياط من اهتمام كبير من الدولة بجميع النواحي.

كما وجهت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الشكر الجزيل إلى الفريق حجازي على حرصه زيارة المحافظة للمرة الثانية خلال أشهر قليلة للوقوف على معدلات تنفيذ مشروعات المبادرة، ومناقشة كافة المعوقات ووضع حلول لتخطيها.

مستشار الرئيس يؤكد أهمية التنسيق بين الجهات

ووجه مستشار رئيس الجمهورية لمبادرة حياة كريمة، الشكر إلى محافظ دمياط على جهودها المبذولة لتحقيق طفرة بمعدلات التنفيذ، مؤكدًا على أهمية التنسيق بين كافة الجهات للإسراع بالخطوات التنفيذية بمشروعات المبادرة والتي يتم تنفيذها من خلال وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في الجهاز المركزي للتعمير والهيئة القومية، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدًا أنه يتم متابعة الموقف أولا بأول لاستكمال محاور المرحلة الأولى من المشروع القومي العملاق المقرر الانتهاء منها خلال الأشهر القادمة.

نسب تنفيذ المشروعات

و شهد المؤتمر، استعراض شامل للمشروعات المختلفة بكافة القطاعات ونسب التنفيذ بها، حيث بدأ العرض بشرح موقف مشروعات قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والتي تجري من خلال الهيئة القومية و الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وذلك فيما يخص المحطات والشبكات و الوصلات المنزلية.

مشروعات مد شبكات الغاز وخطوط الاتصالات

كما عُرض موقف مشروعات مد شبكات الغاز و خطوط الاتصالات كما قدم الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عرض تضمن موقف المشروعات التي يقوم بها جهاز تعمير الساحل الشمالي الأوسط التابع للجهاز بالقطاعات المختلفة، حيث بدأ العرض باستعراض خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية وكذلك مشروعات القطاع الصحي، والذى يتضمن 20 مشروعًا لإنشاء ورفع كفاءة الوحدات الصحية، هذا إلى جانب موقف إنشاء ورفع كفاءة 13 نقطة للإسعاف، وكذلك عرض مشروعات الكهرباء والتي سيتم الانتهاء من كافة الأعمال بها بنهاية سبتمبر المقبل.

كما تم استعراض موقف 25 مشروعًا بقطاع الشباب والرياضة لإنشاء ورفع كفاءة مراكز شباب، وكذا مشروع سكن كريم بعدد 6 عمارات بتفتيش ثان الذي بلغ نسبة التنفيذ به 62% ، وأيضاً قطاع التضامن الاجتماعي الذي يضم 5 مشروعات حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة عدد 4 وحدات تضامن بقرى كفر شحاتة وتفتيش ثان و كفور الغاب وكفر سعد البلد و جارى العمل بمشروع إنشاء وحدة اجتماعية بقرية الدهايمة.

وفيما يخص مشروعات تأهيل وإنشاء الكباري التي تتم من خلال الجهاز أيضاً بإجمالي 11 مشروع، حيث تم الانتهاء من 9 كباري وجارى العمل باثنين آخرين ، كما تم استعراض موقف إنشاء مجمعات خدمات حكومية و زراعية بعدد 12 مجمع لكل قطاع منهما.

مشروعات قطاع الموار المائية والري

أما بالنسبة لقطاع الموارد المائية والري، فيستهدف تأهيل وتبطين 17 ترعة، كما تم عرض الموقف التنفيذي لمشروعات الغاز والاتصالات والابنية التعليمية التي تشمل 75 مشروع، حيث تم الانتهاء من 62 مشروع و جارى العمل بعدد 13 مدرسة وأخيراً استعراض موقف شبكة الطرق الرئيسية التي تتم من خلال الهيئة العامة للطرق والكباري وقطاعات تطوير نقاط الشرطة والسجل المدني والسكك الحديدية ومكاتب البريد وأبراج المحمول وإنشاء أسواق حضارية ومواقف لسيارات الأجرة ونقاط الإطفاء.

معوقات تعرقل استكمال بعض المشروعات

و تضمن المؤتمر عرض كافة المعوقات التي تعرقل استكمال بعض المشروعات وذلك بكل قطاع، حيث تم مناقشة آليات تذليلها ، حيث تم التأكيد على الإسراع بمعدلات التنفيذ لنهو جميع الأعمال وفقاً للجداول والخطط الزمنية المحددة.