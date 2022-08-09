ميرهان حسين تبدأ تصوير فيلم «اتنين للإيجار» السبت المقبل

تعيش الفنانة ميرهان حسين، حالة من النشاط الفني حيث تستعد لبدء تصوير فيلم «اتنين للإيجار»، وذلك يوم السبت المقبل، والفيلم إنتاج إسعاد يونس، وذلك بعد توقفها فترة طويلة عن الإنتاج.

وتشارك ميرهان في بطولة الفيلم مع بيومي فؤاد ومحمد ثروت، ومن المقرر أن يشارك عدد من ضيوف الشرف في العمل.

والفيلم من تأليف محمد القواشتي وإخراج شادي علي، وتقوم ميرهان حسين ببطولة إحدى حكايات العمل الذي يعتمد على وجود فنان كضيف شرف يقوم ببطولته حكاية تحدث مع بيومى فؤاد ومحمد ثروت.

مسلسل الونش

ومن ناحية أخرى، تستعد ميرهان حسين لبدء تصوير دورها في مسلسل الونش مع محمد رجب خلال الفترة المقبلة، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح، وإخراج إسماعيل فاروق وإنتاج شركة سينرجي، حيث تعمل الشركة المنتجة على إبرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة، وتم التعاقد مع محمود عبد المغني ومنة فضالي وإيهاب فهمى حتي الآن.

ويسجل الونش التعاون الثالث بين ميرهان حسين ومحمد رجب بعد فيلم الخلبوص عام 2015، ومسلسل علامة استفهام.

آخر أعمال ميرهان حسين

وشاركت ميرهان حسين مؤخرا في مسرحية الليلة الكبيرة، التي تم عرضها في موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، والعرض بطولة نيكول سابا، محمود عبد المغني، محمد عبد الرحمن، محمود الليثي، بدرية طلبة، أمير صلاح الدين، طه الدسوقي، وتأليف وليد يوسف، وموسيقى وألحان كريم عرفة، وأشعار خالد تاج الدين، وإخراج بتول عرفة.