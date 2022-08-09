تعرف على خطوات التسجيل للمشاركة في العمل التطوعي ضمن «حياة كريمة»

دُشنت مبادرة «حياة كريمة» بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تحسين جودة حياة المواطن المصري، وتعمل المبادرة على ذلك من خلال تطوير والارتقاء بكل الجوانب الحياتية المختلفة، التي من شأنها الارتقاء بأحوال المواطن، كتطوير الجانب الطبي أو الجانب التعليمي أو الجانب السكني للمواطنين، لا سيما في المناطق النائية التي تحتاج إلى تدخلات طارئة.

خطوات ملء الاستمارة

وهناك إقبال ملحوظ من المواطنين على التطوع للعمل ضمن مؤسسة حياة كريمة، ويتساءل كثير من المواطنين عن طريقة التسجيل للانضمام للعمل الخيري مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وهو ما توضحه «الوطن» في التقرير التالي.

خطوات التسجيل للعمل التطوعي ضمن حياة كريمة

يمكن للمواطنين الراغبين في التسجيل للمشاركة في العمل التطوعي ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، زيارة منصة التسجيل وإدخال البيانات المطلوبة، ولزيارة منصة التسجيل يمكنك الضغط هنـــا.

عند زيارة المنصة، ستظهر لك استمارة تحتوي على بعض البيانات وعلى المواطن أن يبدأ في ملئها حتى يتم تسجيله بالعمل التطوعي التابع للمبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري «حياة كريمة».

وتضمن البيانات المطلوبة من المواطن، اسمه رباعايا وبريده الإلكتروني، بالإضافة إلى رقم التليفون الخاص به وصورة شخصية له.

حالة التجنيد

وعلى المواطن عند التسجيل في العمل التطوعي التابع للمبادرة الرئاسية «حياة كريمة» أن يدخل عنوان منزله الكامل، وتحديد المحافظة والمنطقة التي يعيش فيها، بالإضافة إلى تاريخ الميلاد الخاص بالمواطن، فضلا عن وظيفة المواطن، حيث تستعلم المبادرة من خلال هذه الاستمارة عن نوع وجهة العمل التابع لها المواطن ونوع الوظيفة.

ويأتي ضمن البيانات المتطلبة للتسجيل في العمل التطوعي ضمن حياة كريمة أيضا حالة المواطن من التجنيد.

بعد ذلك على المواطن أن يحدد أي المجالات التي يريد أن التطوع بالعمل فيها من بين قائمة تضم عدد من المجالات المختلفة، إضافة إلى إجابته عن سؤال يحدد موقفه من العمل التطوعي، إن كان قد شارك في أحد الأعمال التطوعية من قبل أم لا.