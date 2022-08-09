خطوات التقديم لكلية الشرطة ضباط متخصصين 2022.. ذكور وإناث

يبحث العديد من الحاصلين على المؤهلات الجامعية ذكور وإناث عن خطوات التقديم لكلية الشرطة ضباط متخصصين 2022، بعدما أعلنت وزارة الداخلية عن قبولها دفعة جديدة من خريجي العام الدراسي الماضي 2021 والعام الجاري 2022، من خلال مواعيد رسمية أعلنت عنها في بيان رسمي نشرته الوزارة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

التقديم لكلية الشرطة ضباط متخصصين 2022

وفتحت وزارة الداخلية باب القبول في كلية الشرطة 2022 «ضباط متخصصين» أمام الحاصلين على المؤهلات الجامعية لعام 2021 منذ يوم 1 من شهر أغسطس الجاري، على أن يُغلق الباب يوم الخميس الموافق 18 من الشهر ذاته، أما خريجو العام الجاري 2022 فسوف يفتح الباب أمامهم يوم الإثنين الموافق 15 من شهر أغسطس ولمدة شهر كامل، على أن يُغلق الباب في يوم 15 من شهر سبتمبر المقبل.

خطوات التقديم لكلية الشرطة ضباط متخصصين 2022

1 - يجب أولا على كل الراغبين في الالتحاق بكلية الشرطة ضباط متخصصين 2022، أن يتقدموا في المواعيد المحددة من جانب وزارة الداخلية.

2 - ثم عليهم الدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الداخلية من خلال شبكة الإنترنت، لأن التقديم هذا العام ولأول مرة سوف يكون إلكترونيا للجميع.

3 - بعد فتح الصفحة الرئيسية لموقع وزارة الداخلية الرسمي، يجب الضغط على أيقونة باسم «الالتحاق بأكاديمية الشرطة»، ويمكن الوصول إليها أيضاً من خلال هذا الرابط.

4 - سوف تظهر على الفور الصفحة المخصصة للتقديم في كلية الشرطة 2022، ويجب اتباع الخطوات وكتابة البيانات المطلوبة.

5 - يجب أن ينتظر كل الراغبين في التقديم للضباط المتخصصين مواعيد الاختبارات والتي سسوف يتم الإعلان عنها من خلال الموقع الرسمي لوزارة الداخلية.

6 - كما أنه سوف يتم الإعلان من خلال نفس الموقع عن نتيجة الاختبارات.