خطوات التقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022.. موعد وأماكن سحب الكراسات

ارتفعت عمليات البحث عبر المحرك العالمي «جوجل» بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة، عن شروط وتفاصيل التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية، حول موعد وخطوات التقديم.

وفي هذا الصدد، يعرض موقع بوابة «الوطن» ضمن سلسلة الخدمات الإخبارية التي يقدمها للقراء على مدار اليوم، تفاصيل تقديم طلاب الثانوية العامة والأزهرية للمعاهد الفنية الصحية الشرطية وذلك في السطور التالية:

تنسيق المعاهد الفنية الصحية الشرطية

ووفق المعلن فإنَّ الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة «علمي علوم» والشهادة الثانوية الأزهرية «علمي للأعوام» الدفعات من 2019 حتى 2022 للذكور ودفعتين 2021 و2022 للإناث، يمكنهم التقديم في المعاهد الصحية الشرطية.

ويكون تنسيق القبول في المعاهد حد أدنى 60%، على ألا تقل نسبة النجاح في اللغة الإنجليزية عن 65%.

موعد وأماكن سحب كراسات شروط

ويمكن للطلاب سحب كراسة الشروط للتقديم في المعاهد الفنية الصحية الشرطية بداية من يوم الأحد 7 أغسطس الجاري، وحتى الخميس الموافق 8 سبتمبر المقبل، بمستشفيات الشرطة.

ويمكن الحصول على كراسات الشروط من الأماكن التالية:

- مستشفى الشرطة بمدينة نصر.

- مستشفى الشرطة في طنطا.

- مستشفى الشرطة في الإسكندرية

- مستشفى الشرطة في أسيوط.

مدة الدراسة في المعاهد

وتستمر مدة الدراسة بالمعاهد الفنية الصحية الشرطية، عامين، يحصل بعدها الطالب على دبلوم المعاهد الفنية الصحية الشرطية ويعين بدرجة (معاون أمن ثالث) يترقى بعدها في الدرجات المختلفة.

ويكون النظام الدراسي للطالب مختلط ما بين الإقامة كاملة والتردد اليوم، إذ يقضي الطالب 3 أشهر بالمعاهد بنظام الإقامة، فيما تكون باقي مدة الدراسة بنظام التردد اليومي.

خطوات التقديم للمعاهد الفنية الصحية الشرطية 2022

ووفق المعلن فإن خطوات التقديم تتلخص في الآتي:

- يتمّ سحب كراسة الشروط من الأماكن المخصصة في المواعيد المحددة.

- يستوفي الطالب البيانات المطلوبة في كراسات الشروط، وتسليمها في الفترة ما بين 9 أغسطس الجاري وحتى 11 سبتمبر بمقر المعهد في مستشفى الشرطة بمدينة نصر، وانتظار النتيجة.