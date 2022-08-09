«حياة كريمة»: لجنة طبية لتوجيه الحالات المرضية لأقرب مستشفى بشكل عاجل

قالت الدكتورة آية سليمان، عضو اللجنة الاستشارية الطبية بمؤسسة «حياة كريمة»، إن اللجنة تضم مجموعة من الأطباء المتطوعين للعمل بالمؤسسة من مختلف التخصصات، وكذلك حملة الدراسات العليا.

رصد الحالات الصحية ميدانيا

وأوضحت «سليمان» في مداخلة هاتفية لبرنامج «اليوم» مع الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن اللجنة تجتمع أسبوعيا لمناقشة الحالات الصحية التي تُرصد ميدانيا من مختلف لجان القطاع، مضيفة أن التخصصات الطبية المتنوعة في اللجنة تمكن من مناقشة جميع الحالات الصحية وبحث مدى احتياجها للعلاج أو استكمال الفحوصات، وبناء عليه توجيه المريض للتخصص الطبي المناسب لحالته في أقرب مستشفى من خلال خطاب رسمي من مؤسسة «حياة كريمة».

بروتوكولات تعاون مع مختلف المؤسسات الصحية

وأشارت الدكتورة آية سليمان، إلى أن هناك بروتوكولات تعاون بين المؤسسة ومختلف المؤسسات الصحية، لتسهيل علاج ودخول المرضى وتلقيهم العلاج على أعلى مستوى، لافتة إلى أن المريض يحصل على الخطاب من المؤسسة وبناء عليه يتوجه للمستشفى ويستكمل علاجه فورا.

وأضافت عضو اللجنة الاستشارية الطبية بـ«حياة كريمة»، أن اللجنة تسهم في إطلاق القوافل الطبية بالتعاون مع وزارة الصحة لمختلف القرى والمراكز على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنه يجرى حاليا دراسة التوسع في القطاع الطبي وضم المزيد من التخصصات الطبية، إضافة إلى توقيع بروتوكولات مع شركات الأدوية والقطاع الطبي الخاص لتحقيق أعلى عائد صحي للمواطن المصري.