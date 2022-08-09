رئيس الوزراء الفلسطيني: الاحتلال مستمر في ارتكاب جرائمه بحق شعبنا

قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد أشتية، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تستمر في مواصلة ارتكاب الجرائم بحق أبناء الشعب الفلسطيني على اختلاف المناطق، وأضاف أشتية في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أنه من جنين إلى الخليل، ومن نابلس إلى غزة، تستمر جرائم قوات الاحتلال الإسرائيلي في جميع الأراضي التي تحتلها.

وعبر أشتية عن حزنه بسبب استشهاد فتى فلسطيني، يبلغ من العمر ستة عشر عاما، في مدينة الخليل، وذلك بعد تخرجه من كلية تدريب تتبع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا»، كما تقدم بالتعازي ومشاعر المواساة إلى عائلة الشهيد، داعيا الله أن يتغمده بالرحمة، وكان الفتى قد استشهد متأثرا بعد إصابته برصاص قوات الاحتلال، في مدينة الخليل، في وقت سابق، كما أصيب شاب آخر في الشريان الرئيسي بالفخذ، تم إدخاله إلى غرفة العمليات مع وصف إصابته بالخطيرة.

مواجهات في الخليل وإصابة ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي

وفي سياق متصل، أصيب ثلاثة فلسطينيين بالرصاص الحي، وذلك بعد اندلاع مواجهات في عدة مناطق في مدينة الخليل، ليرتفع عدد المصابين برصاص قوات الاحتلال إلى خمسة، واستشهد أحدهم متأثرا بجراحه، ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» عن طارق البربراوي، مدير عام مستشفى عالية الحكومي، أن المستشفى استقبل ثلاث إصابات، من بينهم فتى من بلدة السموع، وسلمته قوات الاحتلال إلى الطواقم العاملة في الهلال الأحمر الفلسطيني، وأشار «البربراوي» إلى أن الإصابات وصفت بأنها «متوسطة».

الاحتلال يقتحم حي وادي الربابة

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي قد اقتحمت حي «وادي الربابة»، الذي يقع في جنوب المسجد الأقصى، ببلدة سلوان، بالإضافة إلى بلدة «صور باهر» التي تقع في شرق القدس، وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية، إن قوات الاحتلال اقتحمت الحي، كما فرضت مخالفات على سيارات المواطنين الفلسطينيين، وذلك بالتزامن مع اندلاع مواجهات في بلدة صور باهر، شرق القدس، بين شبان فلسطينيين من بيت المقدس، وقوات الاحتلال.