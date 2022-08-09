منسق حياة كريمة بالجيزة: المبادرة تغطي 42 قرية في المحافظة

قال الدكتور مصطفى عبدالمجيد، المنسق الميداني في مبادرة حياة كريمة بالجيزة، إن المبادرة بدأت في عام 2019 بشكل تجريبي، وتم إطلاقها رسميا في استاد القاهرة في 2021، كما أوضح الرئيس عبدالفتاح السيسي، مبينا أنه تم استهداف أكثر من 4767 قرية و175 مركزا لتحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 وتم اختيار القرى والمراكز الأكثر فقرا.

النسبة المستهدفة في المرحلة الأولى لـ«حياة كريمة»

وأضاف «عبدالمجيد» خلال استضافته في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنه تم التركيز في المرحلة الأولى على نحو 70% في المراكز بإجمالي 1500 قرية في 52 مركزا في نحو 20 محافظة بتكلفة 700 مليار جنيه مع توحيد كل جهود الدولة في ظل عمل 18 قطاعا بين خاص وحكومة ومدني.

المشاريع المستهدفة في الجيزة ضمن حياة كريمة

وأوضح المنسق الميداني في مبادرة حياة كريمة بالجيزة، أنه تم اختيار القرى بشكل دقيق في الصفط وأطفيح بالجيزة بسبب وجود معدلات فقر وبطالة مرتفعة بها لتغطية 42 قرية رئيسية و64 تابعا بـ10.5 مليار جنيه وسط تنفيذ أكثر من 50 مشروعا على الأرض، لافتا إلى أن مشورعات الصرف الصحي والطرق تأخذ وقت طويل لكن تم الانتهاء من بناء مجمع خدمي؛ وهذا سيقلل الانتقال إلى المدن البعيدة لأن هذا يوفر خدمة قريبة من المواطن، مشيرا إلى أنه تم إنشاء مشاريع متعددة تخص المياه للحفاظ عليها بجانب إدخال خدمة الغاز الطبيعي.