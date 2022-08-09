منسقة «حياة كريمة»: المبادرة تستهدف 5 فئات أهمها الأيتام وذوي الإعاقة

قالت يوستينا ثروت، مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، إنها ضمن فريق طور فكرة مبادرة حياة كريمة، ليطلقها الرئيس في عام 2019، لافتة إلى أنها تخرجت في كلية الإعلام، وتعمل على تدريب ذوي الإعاقة، وحاليا متطوعة في مبادرة حياة كريمة، كذلك أبناءها 11 سنة و6 سنوات، لافتة إلى أن ابنها يساعد في فرز الأوراق، ويكتب بيانات المتقدمين، متابعة: «ابني فخور والعيلة كلها فخور بالعمل في حياة كريمة».

الفئات المستهدفة في حياة كريمة

وأضافت «ثروت»، خلال استضافتها في برنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أنها مدير قطاع يستهدف فئات المرأة المعيلة والأيتام، والشباب القادر على العمل، لكن لا يعمل، وهم 5 فئات مختلفة، موضحا أن كل فئة لها مشاريع، لافتا إلى أن المرحلة الأولى من حياة كريمة، شهدت أعلى تنفيذ في الغربية في قطاعات البنية التحتية، وسط عمل مستمر لمدة 7 أيام أسبوعيا.

الخدمات المقدمة للأيتام وذوي الإعاقة

وأوضحت مدير قطاع الفئات المستهدفة بمؤسسة حياة كريمة، أن هناك جمع بيانات للأشخاص منذ بداية المبادرة، وتم رصد على سبيل المثال، أطفال أيتام بلغ عددهم 29 ألف شخص، سيتم فتح حسابات توفير في البريد المصري، بأسماؤهم مع إضافة 7000 شخص من ذوي الإعاقة من أجل توفير الأجهزة الخاصة بهم، لتسهيل الحياة عليهم ويتم توفير أكشاك في بعض الأوقات.