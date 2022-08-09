شروط القبول في كلية تجارة إنجليزي بجامعة الإسكندرية 2022

أعلنت كلية التجارة بجامعة الإسكندرية شروط القبول بوحدة التعليم باللغة الإنجليزية للعام الجامعي 2022 / 2023، والتي تضمنت معايير خاصة بدرجات الثانوية العامة واللغة الإنجليزية ونسبة المقبولين من نظام الانتظام.

شروط الالتحاق بـ«تجارة إنجليزي» في الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، شروط القبول في كلية تجارة إنجليزي في جامعة الإسكندرية، بحسب ما أقره الدكتور السيد الصيفي، عميد كلية التجارة جامعة الإسكندرية، والتي جاءت كالتالي:

1- ألا تقل نسبة نجاح الطالب في مادة اللغة الإنجليزية في شهادة الثانوية العامة عن 80%.

2- يتم ترتيب الطلاب الحاصلين على الثانوية العامة المصرية تنازليا على أساس مجموع اعتباري يتكون من «مجموع الثانوية العامة + درجة اللغة الأجنبية بالكامل»، ويتم اختيار الطلاب المقبولين في حدود 10% من إجمالي الطلاب المقبولين كطلاب انتظام فقط بالكلية.

3- بالنسبة لطلاب الشهادات المعادلة من الدول العربية المنتظمين فقط، تطبق عليهم نفس القاعدة الواردة في البندين 1 و2 أعلاه.

4- يقبل طلاب الشهادات المعادلة الأجنبية «انتظام»، بشرط ألا يقل تقدير الطالب في اللغة الإنجليزية في شهادة «American Diploma» عن «B»، وألا يقل تقدير الطالب في اللغة الإنجليزية في شهادة «IGCSE» عن «B».

5- لا يجوز تجاوز الترتيب الوارد بكل فئة عند اختيار الطلاب المقبولين.

6- يلتزم الطلاب المقبولين بالتسجيل وسداد المصروفات بالكامل خلال أسبوع من إعلان النتيجة، وفي حالة عدم الالتزام يستبعد اسم الطالب ويحل مكانه الطالب التالي في القائمة.

7- في حالة الاعتذار أو عدم سداد المصروفات الدراسية في المدة المحددة يتم الاتصال بالطلبة الواردة أسمائهم في قائمة الانتظار حسب الترتيب التنازلي للمجموع الاعتباري.

نظام الدراسة في كلية التجار بجامعة الإسكندرية

وتبلغ مدة الدراسة بكلية التجارة في جامعة الإسكندرية 4 سنوات للحصول على درجة البكالوريوس، وذلك بنظام الساعات المعتمدة، حيث يجب أن ينهي الطالب 136 ساعة معتمدة كحد أدنى لنيل شهادة البكالوريوس.