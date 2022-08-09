معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية.. اعرف طرق التقديم والتخصصات 

يعد معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، أحد أهم الصروح العلمية في الجامعة، والذي يمنح الدبلومات والدرجات العلمية، في عدد من التخصصات الطبية والهندسية للحاصلين على درجة البكالوريوس، حيث يبدأ في الوقت الراهن عمليات التقدم لبدء دراسة الدبلومة والدراسات العليا، والتي تستمر حتى 15 أغسطس الجاري.

التقدم للدراسة في معهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية آليات التقدم الإلكتروني للدراسة بمعهد البحوث الطبية جامعة الإسكندرية للعام الدراسي 2022 - 2023، والتي تأتي كالتالي:

- للحصول على رقم الملف الخاص بالتقديم، يقوم المتقدم بإرسال رسالة إلى البريد الإلكتروني لشئون الدراسات العليا بالمعهد

mri.grad.studies@alexu.edu.eg أو عبر رسائل الصفحة الرسمية تحتوي على صورة من بطاقة الرقم القومي (أو جواز السفر للطالب الوافد) والدرجة التي يرغب بالتقدم لها.

- يقوم الطالب بالدخول على الموقع الإلكتروني gs.alexu.edu.eg/mri واستخدام رقم الملف والرقم القومي وتسجيل بياناته بالدرجة العلمية مع ضرورة التأكد من استخدام ايميل مفعل للتسجيل.

- يتم طباعة استمارة التسجيل والتوجه إلى قسم الدراسات العليا بالمعهد لسداد رسوم التقدم وتقدر بمبلغ 300 جنيه وتسليم صورة من الشهادات المطلوبة.

- لن يعتد بطلبات التقدم الإلكترونية التي لم تستوفِ دفع الرسوم وتقديم صور الشهادات قبل انتهاء الفترة المقررة للتسجيل.

- بعد ظهور نتيجة التنسيق بالأقسام العلمية، يتوجه الطلاب المقبولين لقسم الدراسات العليا لاستكمال إجراءات التسجيل النهائية.

الوثائق المطلوبة للتقدم للتسجيل بالدرجات العلمية

- صورة من شهادة التخرج وشهادة التقديرات وشهادة الماجستير (بالنسبة لدرجات الدكتوراه)

– شهادة خبرة لمدة عام على الأقل في مجال الطب الوقائي (بالنسبة لدبلوم طب القلب الوقائي).

تخصصات معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية

ويمنح معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية، دبلوم الدراسات العليا في عدد من التخصصات وهي: «بنك الدم و نقل الدم، الطفيليات التجريبية و الاكلينيكية، المناعة التشخيصية، أمراض الحساسية، الفيزياء، الحيوية الطبية، طب القلب الوقائي، طب الألم، المعلوماتية الحيوية الطبية والإحصاء الطبي، التصوير، الطبي للثدي، الحوكمة الصحية».

كما يمنح درجة الماجستير في المجالات التالية: «الكيمياء الحيوية، الكيمياء الطبية التطبيقية، الفسيولوجيا الاكلينيكية، الاقربازين والعلاج التجريبي، الاحياء الدقيقة الجزيئية والتشخيصية، الطفيليات التطبيقية والجزيئية ، المناعة والحساسية، كيمياء وبيولوجيا الخلايا والانسجة، الفحص الخلوي للسوائل والانسجة، بيولوجيا الاشعاع، الفيزياء الحيوية الطبية، الوراثة الإنسانية، طب الألم، الباثولوجيا الكيميائية ، الجراحة التجريبية، الأجهزة الحيوية الطبية، معالجة الصور الحيوية الطبية، المعلوماتية الحيوية الطبية والاحصاء الطبي، مكافحة العدوى وعلاجها، أبحاث الدم المعملية و الإكلينيكية».