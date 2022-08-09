تتجه أعين بعض الطلاب الجامعيين الجدد الحاصلين على الثانوية العامة، والآخرين طلاب الكليات القدامى لمعرفة شروط قبول تحويل الطلاب من الكليات المناظرة لـ«علوم الإسكندرية» والتي تعد أحد أبرز كليات جامعة الإسكندرية للتخصص العلمي.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية شروط قبول تحويل الطلاب من الكليات المناظرة لـ«علوم الإسكندرية»، وذلك وفقا لما أعلنته الكلية في منشور لها يحوي شروط قبول تحويل الطلاب من الكليات المناظرة لها إذ كانت من جامعة الإسكندرية أو الجامعات الأخرى، للعام الجامعي 2022/2023، على أن تكون كالآتي:

موعد التحويل والشروط المطلوبة

1. تبدأ قبول طلبات التحويل من 1 أغسطس حتى 30 سبتمبر من العام الجاري.

2. أن يكون الطالب مستوفيَا جميع الشروط التي ينص عليها المجلس الأعلى للجامعات بشأن التحويل.

3. أن يكون الطالب حاصلًا على الثانوية العامة من محافظة الإسكندرية أو نطاقها الجغرافي «إدكو، ورشيد، ومطوبي، وفوه».

4. لا يتم تسكين الطلاب المحولين بالمدن الجامعية.

شروط تتعلق بالمعدل التراكمي

5. ألا يكون الطالب راسبًا في أي مقرر تم دراسته بالكلية المحول منها، وكذلك في المقررات التي لا تحتسب ضمن المعدل التراكمي للطالب، بعدد ساعات مكتسبة، 30 ساعة على الأقل للمستوى الأول، واجتياز جميع مقررات متطلبات الكلية التي درس بها.

6. ألا يقل المعدل التراكمي للطالب عن 2.7 بنظام الساعات المعتمدة وجيد جدًا بنظام الفصلين، والأولوية للحاصلين على معدل تراكمي أعلى.

8. يقدم الطالب بيان حالة معتمد متضمنًا «أسماء المقررات، وعدد ساعات كل مقرر، والدرجات والتقديرات الحاصل عليها»، وتوصيف معتمد لكل مقرر تم دراسته من الكلية المقيد بها.

معادلة المقررات من الكليات المناظرة

9. يتم عمل معادلة للمقررات التي درسها الطالب بالكلية المحول منها مع المقررات التي تدرس بعلوم الإسكندرية بعد قبول التحويل.

10. لا يتم قبول الطالب المحول في التخصصات الآتية: «الكمياء، والكمياء الحيوية، والحاسب الآلي، والتقنية الحيوية، والميكروبيولوجي» إلا بعد دراسة فصل دراسي كامل بعلوم الإسكندرية حتى وإن كان ملتحقًا بتلك التخصصات في الكلية المحول منها، وإن كان معدله التراكمي يقبل الالتحاق بالتخصص وقت التحويل «مع تطبيق شروط التخصص الذي يريد الالتحاق به».

11. تُقدم طلبات التحويل باسم عميد الكلية بمكتب شئون الطلاب بمقر الكلية في محرم بك.

12. لا يُعتد بالشهادات المرضية نهائيًا، ولا يعتبر التحويل مقبولًا إلا بعد موافقة جامعة الإسكندرية.