الداخلية تضبط مخدرات بـ2.5 مليون جنيه في الإسكندرية والسويس

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، وبالاشتراك مع مديريتي أمن الإسكندرية والسويس، نشاط عدد من العناصر الإجرامية تخصصوا في الاتجار بالمواد المخدرة بكميات كبيرة وترويجها على عملائهم.

ضبط 180 طربة حشيش

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم، وأمكن ضبطهم على النحو التالي:

بنطاق مديرية أمن الإسكندرية، أمكن ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية حال استقلالهم سيارتين بدائرة قسم شرطة ثان الرمل، وبحوزتهم 180 طربة لمخدر الحشيش وزنت 18 كيلوجراما ومبلغ مالي و4 هواتف محمولة.

ضبط شخصين خلال تهريبهما لمخدر الهيدرو في السويس

وفي مديرية أمن السويس، تم ضبط شخصين، يقيمان بمحافظة جنوب سيناء؛ لقيامهما بنقل وتهريب مخدر الهيدرو من شرق القناة إلى غربها وترويجه على عملائهما باستخدام سيارة نقل، حيث تم ضبطهما حال استقلالهما السيارة قيادة أحدهما بدائرة قسم شرطة الجناين بالسويس، وبحوزتهما كمية من مخدر الهيدرو وزنت 50 كيلوجراما ومبلغ مالي وهاتفي محمول.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بنحو 2 مليون و500 ألف جنيه.