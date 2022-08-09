انقطاع المياه عن 7 مناطق غدا في القليوبية لمدة 8 ساعات.. اعرفها

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة قطع المياه عن عدد من المناطق المختلفة في شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، غدا الأربعاء، الموافق 10 أغسطس الجاري من عام 2022، ويأتي انقطاع المياه ذلك نتيجة لوجود أعمال لحامات على خط قطر 600 مم بشارع أحمد عرابي، ليستمر انقطاع المياه ذلك لمدة 8 ساعات متواصلة.

وسعيا من بوابة «الوطن» لتقديم ما يبحث عنه ويهتم به المتابعون والقراء بشكل يومي ودائم ومستمر، نوضح من خلال هذا التقرير موعد انقطاع المياه، والمناطق التي ينقطع عنها المياه في شبرا الخيمة، وفقما أعلنته شركة مياه الشرب بالقاهرة، والتي جاءت كالتالي:

موعد انقطاع المياه في شبرا الخيمة

أوضحت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه من المقرر أن يتم قطع المياه عن عدد من المناطق لمدة 8 ساعات غدا الأربعاء، الموافق 10 أغسطس بداية من الساعة 10 مساء حتى الساعة 6 من صباح يوم الخميس الموافق 11 أغسطس الجاري.

أماكن انقطاع المياه في شبرا الخيمة

وحددت شركة مياه الشرب الأماكن التي ستشهد انقطاع المياه، غدا الأربعاء، لتتمثل في «بيجام بالكامل، عبدالمنعم رياض، أم بيومي، أرض الجنينة، مدينة السعادة والتعاون، عزبة عثمان، منطقة منطي»، على أن يكون هناك ضعف في المياه عن بعض مناطق حي شرق.

وأضافت شركة مياه الشرب بالقاهرة أن الشركة دبرت سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة، وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي أو المحمول.