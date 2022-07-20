انقطاع المياه عن قليوب من منتصف الليل حتى السابعة صباحا

عطل مفاجئ بخط مياه رئيسي قطر 800 بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية حيث يغذى الخط مدينة قليوب بمحافظة سوهاج وذلك لأكثر من سبع ساعات.

شركة مياه الشرب بالقليوبية تعلن قطع المياه عن مدينة قليوب

وأعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة القليوبية انقطاع المياه عن مدينة قليوب، وذلك اعتباراً من الساعة الثانية عشر منتصف الليل اليوم الثلاثاء الموافق 19 يولية 2022 وحتى الساعة السابعة صباح اليوم التالي الأربعاء الموافق 20 يولية 2022 .

كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسئ يتسبب بقطع المياه

كما أوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظ القليوبية فى بيان لها أن إنقطاع المياه بخط المياه الرئيسى بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية نظرا لحدوث كسر مفاجئ بخط المياه الرئيسي قطر 800 مم المغذي لمدينة قليوب.

شركة المياه تناشد المواطنين تخزين المياه فترة الانقطاع

وقد أهابت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة القليوبية بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات من مدينة القليوب بمحافظة القليوبية والمناطق المتضررة من الانقطاع تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة التى ستنقطع بها المياه بداية من 12 منتصف ليل اليوم الثلاثاء 19 يوليو 2022 وحتى السابعة صباح اليوم الأربعاء الموافق 20 يوليو 2022.

121 مليون جنيه لتجديد مياه سوهاج

وفى إطار آخر فقد تم تخصيص مبلغ 121 مليون جنيه لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة سوهاج لإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحى ومحطات المياه بالشركة .