خريطة انقطاع المياه في المحافظات.. اعرف المناطق

أعلنت شركات مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات بني سويف ودمياط والمنيا قطع المياه في عدد من المناطق الواقعة في نطاق عملها لإجراء الصيانة.

المناطق المتأثرة لانقطاع المياه لمدة 24 ساعة

وكشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، انقطاع المياه لمدة 24 ساعة عن مركز ناصر وتوابعه اعتبارا من الساعة 8 من مساء اليوم الاثنين وحتى الساعة 8 من مساء غدٍ يوم الثلاثاء.

صيانة بخط طرد 800 مم لمحطة رفع ناصر الرئيسية

وأشارت الشركة إلى أن سبب انقطاع المياه نظراً للقيام بأعمال صيانة بخط طرد 800 مم لمحطة رفع ناصر الرئيسية بمركز ناصر، لافتا إلى أنها ستوفر سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

قطع المياه لمدة 12 ساعة في 4 مراكز

كشفت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم قطع المياه غدا الثلاثاء عن مناطق «مدينة رأس البر - الستاتية - مركز كفر سعد - مركز كفر البطيخ» لمدة 12 ساعة بدءا من الساعة الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا.

وأشارت الشركة إلى أن سبب انقطاع المياه عن مناطق «مدينة راس البر - الستاتية - مركز كفر سعد - مركز كفر البطيخ» هو ربط خطوط مياه محطة كفر سليمان.

وطالبت الشركة المواطنين القاطنين بمناطق «مدينة رأس البر - السنانية - مركز كفر سعد - مركز كفر البطيخ» بتخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، على أن تعود المياه إلى طبيعتها فور الانتهاء من أعمال ربط خطوط مياه محطة كفر سليمان.

أماكن ومواعيد قطع المياه بمناطق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا

وبدورها، أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا عبر منشور على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أنه سيتم قطع المياه عن مدينة ملوي يوم غدٍ الثلاثاء، بدءا من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الثالثة فجرا من نفس اليوم لوجود أعطال صيانة بتوسعات محطة مياه جنوب ملوي، مطالبا المواطنين وأصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية بتوفير احتياجاتهم من المياه بالمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.