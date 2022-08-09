خريطة انقطاع المياه اليوم في 3 محافظات.. اعرف المناطق

كشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيام 3 شركات تابعة لها في «المنيا - دمياط - بني سويف» بقطع المياه في بعض المناطق الواقعة في نطاق عملها اليوم بسبب القيام بأعمال صيانة بخط طرد وربط خطوط المياه بالمحطات أو إجراء أعطال صيانة بتوسعات المحطة.

قطع المياه عن 4 مراكز لربط خطوط مياه محطة كفر سليمان

وأكدت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بدمياط بقطع المياه اليوم الثلاثاء، الموافق 9 من شهر أغسطس الجاري 2022 عن مناطق «مدينة رأس البر - الستاتية - مركز كفر سعد - مركز كفر البطيخ» لمدة 12 ساعة بدء من الساعة الثامنة مساء حتى الثامنة صباحا، لافتا إلى أن سبب انقطاع المياه عن مناطق «مدينة راس البر - الستاتية - مركز كفر سعد - مركز كفر البطيخ» هو ربط خطوط مياه محطة كفر سليمان.

وطالبت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في البيان المواطنين القاطنين بمناطق «مدينة رأس البر - السناتية - مركز كفر سعد - مركز كفر البطيخ» تخزين احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع على أن تعود المياه إلى طبيعتها.

توفير احتياجات المواطنين والمؤسسات الحيوية من المياه

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا قطع المياه عن مدينة ملوي اليوم بدءا من الساعة الواحدة صباحا وحتى الساعة الثالثة فجرا من نفس اليوم لوجود أعطال صيانة بتوسعات محطة مياه جنوب ملوي مطالبا المواطنين وأصحاب المخابز والمؤسسات الحيوية توفير احتياجاتهم من المياه بالمناطق المتأثرة خلال فترة الانقطاع.

تواصل قطع المياه في المناطق للقيام بأعمال صيانة خط طرد

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي في بيان صادر استمرار شركة مياه الشرب والصرف الصحي ببني سويف قطع المياه اليوم الثلاثاء والتي قامت بها في تمام الساعة الثامنة من مساء امس الاثنين عن مركز ناصر وتوابعه حتي الساعة 8 مساء اليوم، للقيام بأعمال صيانة بخط طرد 800 مم لمحطة رفع ناصر الرئيسية بمركز ناصر، لافتا إلى أنها ستقوم بتوفير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرجى الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي.

الإبلاغ عن المخالفين المعتدين على شبكات مياه الشرب والصرف

وكشفت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مطالبة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنوفية الإبلاغ عن المخالفين القائمين بالاعتداء على شبكات مياه الشرب والصرف الصحي التي لم يتم الانتهاء من تنفيذها ودخولها الخدمة، لافتا إلى أن الربط على هذه الشبكات قبل انتهاء الأعمال واستلامها يُعرض المواطنين والعاملين إلى مخاطر كبيرة وتلف هذه الشبكات وعدم إمكانية الاستفادة منها ويعرض المتعدى عليها للمساءلة القانونية.