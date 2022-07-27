انقطاع المياه عن 4 مناطق بالقاهرة الجمعة.. منها المقطم وزهراء المعادي

أخطرت شركة مياه الشرب بالقاهرة، التابعة للشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي سكان المحافظة، بانقطاع المياه عن عدد من المناطق، يوم الجمعة المقبل لمدة 8 ساعات، بسبب أعمال التطوير بمنطقة المستثمرين بزهراء المعادي، وعمل لحامات على خط قطر 1200 مم.

وأوضحت شركة المياه، أن تنفيذ هذه الأعمال يترتب عليه انقطاع المياه عن مناطق المستثمرين بزهراء المعادي والمقطم، زهراء مدينة نصر بالكامل، المرحلة الرابعة والخامسة والسادسة بعزبة الهجانة سابقا، «مدينة الأمل حاليا»، بحسب ما أعلنته عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

موعد انقطاع المياه بزهراء المعادي والمقطم

حددت الشركة، موعد انقطاع المياه في القاهرة عن هذه المناطق من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 29 يوليو الجاري، حتى الساعة السادسة صباح اليوم التالي «السبت» الموافق 30 يوليو 2022.

وأهابت شركة مياه الشرب بالقاهرة، بأصحاب المخابز والمستشفيات، تدبير احتياجاتهم من المياه خلال الفترة المذكورة، كما قامت الشركة بتدبير سيارات مياه صالحة للشرب متواجدة بجميع المناطق المتأثرة بتنفيذ أعمال التطوير.

طريقة طلب سيارة مياه الشرب

وذكرت الشركة في بيانها، إنه يمكن طلب سيارات المياه وحصول المواطنين على مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة بانقطاعها من خلال الاتصال على الرقم الساخن 125 من التليفون الأرضي.

يذكر أن الشركة أعلنت أيضا عن انقطاع المياه صباح اليوم عن مناطق «بيجام، عبد المنعم رياض، أم بيومي، أرض الجنينة، مدينة السعادة والتعاون وعزبة عثمان»، لمدة ساعتين من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثانية عشر ظهرًا، وذلك لوجود أعمال لحامات على قطر 600 مم بشارع أحمد عرابي بمنطقة شبرا الخيمة.

وكان المهندس مصطفى الشيمى رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، أعلن استمرار الشركة في العمل على تأهيل جميع فروع الشبكات ومحطات المياه للحصول على شهادة الإدارة الفنية TSM، حرصًا على توحيد الإجراءات النموذجية للعمل داخل هذه المواقع بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطنين ولتحسين الآداء وتقديم خدمات متميزة.