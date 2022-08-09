ابنة الفنانة رجاء حسين تكشف موعد تلقي العزاء في والدتها

كشفت أمل ابنة الفنانة الراحلة رجاء حسين، عن موعد تلقي الأسرة العزاء، بعد أن رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء.

ابنة رجاء حسين تكشف موعد العزاء

وقالت ابنة رجاء حسين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنهم سيستقبلون عزاء والدتها، غدًا، في مسجد الحامدية الشاذلية عقب صلاة المغرب، مطالبة الجمهور بالدعاء له.

وشُيع جثمان الراحلة رجاء حسين، منذ قليل، بعد صلاة الظهر، من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، بحضور الدكتور الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، وطليقها الفنان سيف عبد الرحمن، وغاب نجوم الوسط الفني.

رحيل الفنانة رجاء حسين

ورحلت عن عالمنا الفنانة رجاء حسين صباح اليوم، وذلك بعد صراع كبير من المرض، حيث خضعت لجراحة في المعدة يوم 15 يونيو الماضي، حسب ما صرحت لـ«الوطن» سابقا، مشيرة إلى أنّها كانت تعاني من مشكلات صحية في منطقة البطن، خاصة إنزيمات الكبد التي ارتفعت بشكل كبير الفترة الأخيرة.

مشاركة رجاء حسين في مسلسل «أنا عايزة أتجوز»

وقدمت رجاء حسين مسيرة فنية طويلة، وحققت نجاحات كبيرة، من أبرز أعمالها، مسلسل «أنا عايزة أتجوز» عام 2010، وكانت تدور أحداثه حول صيدلانية ترغب في الاستقرار، وتسعي جاهدة للحاق بقطار الزواج قبل وصولها الي الثلاثين من العمر، فضلًا عن ضغوط عائلتها عليها لقبول أول عريس يطرق بابها مما يعرضها للعديد من المواقف الكوميدية، وتحكي طوال الوقت عن معاناتها مع الرجال الذين يتقدمون لخطبتها.

وشارك في بطولة المسلسل هند صبري، سوسن بدر، أحمد فؤاد سليم، كارولين خليل، طارق الايباري، رجاء حسين، نادية العراقية، نهير أمين، مريم السكري، نورا عصمت، رشا جابر، نفرتاري جمال، ومن تأليف غادة عبد العال، ومن إخراج رامي إمام.