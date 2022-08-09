"تويتر ": أصلحنا مشاكل تسببت في تعطل الخدمات اليوم

أعلنت شركة تويتر، مساء اليوم الثلاثاء، الموافق 9 أغسطس الحالي نجاحها في إصلاح مشكلات تسببت في تعطل خدماتها؛ بعد أن أبلغ آلاف المستخدمين عن مواجهة صعوبات في الولوج إلى منصة التدوينات القصيرة.

ووفقاً لوكالة «رويترز» قال موقع داون ديتكتور، الذي يتتبع حالات انقطاع خدمات الإنترنت عن طريق جمع تقارير من عدد من المصادر، أن هناك أكثر من 27 ألف مستخدم أبلغوا عن مشكلات في خدمات المنصة.

وقال موقع تويتر في تغريدة: «لقد أصلحنا المشكلة. أجرينا تغييرا على الأنظمة الداخلية، لكن الأمور لم تسر كما هو مخطط لها وتراجعنا عنها. يمكن الدخول إلى تويتر الآن حسبما هو متوقع. نأسف لذلك».

العطل الثاني في 60 يوما

وهذه هي ثاني مرة تتعطل فيها خدمات الموقع لثاني شهر على التوالي، فقد عانت منصة وسائل التواصل الاجتماعي، التي تخوض نزاعا قانونيا مع رئيس شركة تسلا «NASDAQ:TSLA» إيلون ماسك بشأن صفقة استحواذ بقيمة 44 مليار دولار، من انقطاع خدماتها لمدة ثلاث ساعات تقريبا في يوليو تموز، حيث قالت الشركة إن أنظمتها الداخلية واجهت بعض المشاكل التي أثرت على الكثير من المستخدمين في أنحاء العالم.