البحث عن جثة شاب غرق في النيل وكلب ضال عقر 22 شخصا في الغربية

تبحث قوات الإنقاذ النهري في الغربية، عن جثة شاب قفز في نهر النيل فرع رشيد بنطاق مركز كفر الزيات، كما تواصل مديرية الطب البيطري، البحث عن الكلب الضال الذي عقر 22 شخصا، بينهم 5 أطفال و8 سيدات.

قفز شاب في نهر النيل

وشهد نهر النيل فرع رشيد، بنطاق مركز كفر الزيات، قفز أحد الشباب ويدعى «طارق ا» 23 عاما، مقيم بمركز كفر الزيات، في مياه نهر النيل، أثناء وجوده في إحدى المراكب النيلية، تاركا بطاقته الشخصية وهاتفه المحمول مع أحد أصدقائه.

وتلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا بغرق أحد الأشخاص في مياه نهر النيل، فرع رشيد، بنطاق منطقة أبو عوف، التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الزيات، وتبين من التحريات أنّه يدعى «طارق ا» 23 عاما، مقيم كفر الزيات، وقفز في مياه نهر النيل من أحد المراكب، تاركا بطاقته الشخصية وهاتفه المحمول مع أحد أصدقائه.

وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري في الغربية للبحث عن الجثة، وما زالت أعمال البحث مستمرة، وسط حالة من الحزن، وانتظار أسرته العثور على جثه ابنهم لدفنها.

لجنة تبحث عن كلب ضال

شهدت أيضا قرية ابشواي الملق، إحدى قرى مركز قطور، قيام لجنة شكلتها مديرية الطب البيطري بالغربية، للبحث عن كلب ضال عقر 22 شخصا بينهم 5 أطفال و8 سيدات، خلال سيرهم في شوارع القرية واقتحم على بعض ضحاياه منازلهم.

الدكتور حاتم أنور مدير الطب البيطري بالغربية، أكد لـ«الوطن»، أنّه فور تلقيه بلاغا بالواقعة، وتم الدفع بلجنة للبحث عن الكلب الضال الذي عقر المواطنين، بعد تمكنه من الهرب من المواطنين، وما زالت أعمال البحث عن الكلب الضال مستمرة.