تفاصيل غرق شاب في النيل بالقوصية: «مات قبل خطوبته»

حالة من الحزن تخيم على أهالي عزبة يونس بقرية القصير التابعة لمركز القوصية بمحافظة أسيوط، عقب وفاة أحد شبابها قبل حفل «خطوبته» بساعات، أثناء نزوله نهر النيل، هو وصديقه.

عبدالله كان يستعد لخطوبته

يقول حماده عقيلي ابن عم عبدالله ناصر، في حديثه لـ«الوطن»: «كنا بنجهز للاحتفال بخطوبته على ابنة عمه، فهو يبلغ من العمر 20 عامًا، وكان يدرس بمعهد السياحة والفنادق بالقاهرة محل إقامته ووالده، وينتمي إلى عزبة يونس التابعة لقرية القصير مركز القوصية بمحافظة أسيوط».

وأضاف «عقيلي»: «شاء القدر أن يأتي عبدالله من القاهرة لخطبة ابنة عمه وزفافه عليها، ولكن كانت الأقدار تخالف كل ما رتبت له الأسرة، حيث ذهب الشاب عبدالله وصديقه إلى حافة النيل القرية هروبًا من حرارة الجو».

التيار سحبه وغرق

وتابع: «أثناء سباحته هو وصديقه، سحبهما التيار إلى مكان عميق، ليستنجد كل منهم بالآخر، ولكن إرادة الله نافذه أن يكونا من العارقين»، موضحًا أن عبدالله هو الابن الأكبر لوالده ويصغره عبدالرحمن يبلغ من العمر قرابة 5 سنوات.

وأوضح: «كان بيقيس بدلة فرحه قبل غرقه بساعات قليلة، ليلتقط بعض الصور الخاصة له مع أصحابه حتى قبل غرقه بدقائق التقط بعض الصور له أثناء سباحته في النيل».