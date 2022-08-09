البحث عن جثة شاب غرق في نهر النيل بالغربية.. «غموض حول الواقعة»

تكثف الأجهزة الأمنية وقوات الإنقاذ النهري، بمديرية أمن الغربية، من جهودها للعثور على جثة أحد الشباب في العقد الثاني من عمره، وانتشال جثته من مياه النيل «فرع رشيد»، في نطاق مركز كفر الزيات، بمحافظة الغربية.

تفاصيل الواقعة

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بقيادة اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، تلقت إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يتضمن ورود بلاغ من شرطة النجدة بغرق أحد الأشخاص في مياه نهر النيل، فرع رشيد، بنطاق منطقة أبوعوف، التابعة لدائرة مركز شرطة كفر الزيات.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية في مركز شرطة كفر الزيات، وقوات الحماية المدنية، والإنقاذ النهري، إلى مكان الواقعة، وتم الدفع بعدد من الغواصين، للبحث عن الجثة في مياه نهر النيل فرع رشيد.

وتبين من التحريات والمعاينة الأولية التي أجراها ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات، أن الغريق يدعى «طارق. ا»، في العقد الثاني من عمره، مقيم كفر الزيات، وجارى تكثيف الجهود الأمنية لمعرفة أسباب الغرق.

تفريغ كاميرات المراقبة

وحررت الأجهزة الأمنية محضرًا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي قررت سرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الحادث من عدمه، وسرعة البحث عن جثة الشاب الغريق، وتفريغ كاميرات المراقبة المتواجدة في أماكن نزول النهر، خاصة أنها موجودة أمام مبنى مجلس مدينة كفر الزيات، وكشف غموض الواقعة.