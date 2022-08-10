العثور على جثة موظف بالمعاش مقتولا داخل شقته في بولاق الدكرور

تكثف الأجهزة الأمنية بالجيزة، من جهودها لكشف غموض العثور على جثة موظف بالمعاش مقتولا داخل شقته في منطقة بولاق الدكرور، حيث جرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف جهات التحقيق المختصة التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وصرحت جهات التحقيق بالدفن، وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها وضبط الجناة، وطلبت استدعاء أسرته لسماع أقوالها حول الحادث، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المجني عليه تمهيدا لتفريغها للوصول إلى مرتكبي الحادث.

بلاغ بالعثور على جثة موظف في بولاق الدكرور

تلقى مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور، بلاغا من شاب يفيد بالعثور على والده مقتولا داخل شقته بشارع العشرين بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أن الجثة بها جرح ذبحي بالرقبة وعدة طعنات، وبسؤال نجله أكد بأنه أثناء قيامة بزيارة والده في الشقة مسرح الواقعة عثر قتيلا.

وجار تكثيف الجهود للوقوف على أسباب الواقعة وضبط الجناة، كما جرى تحرير محضر والعرض على جهات التحقيق.