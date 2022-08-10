الصحة تقدّم خدمات لمليون مواطن بمستشفيات الصدر.. وتدريبات لمكافحة الدرن

أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمة الطبية والوقائية لـ963 ألفا و700 متردد على مستشفيات ومستوصفات الأمراض الصدرية بجميع محافظات الجمهورية، خلال النصف الأول من العام الحالي 2022، ضمن استراتيجية الوزارة لتحسين مؤشرات الصحة العامة للمواطنين.

خدمات مجانية لـ4 آلاف مريض بالدرن

وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنّه جرى تقديم الخدمة العلاجية بالمجان لـ3 آلاف و709 مصابين بمرض الدرن، جرى تشخيصهم خلال تلك الفترة، لافتًا إلى توفير جميع الأدوية لعلاج مرضى الدرن والدرن المقاوم للأدوية.

خطة لخفض معدلات الإصابة

وأضاف عبدالغفار، أنّه تم وضع خطة مستقبلية لخفض معدلات الإصابة من خلال الفحص الدوري المجاني للمخالطين للاكتشاف المبكر لحالات الإصابة بمرض الدرن وتوفير الأدوية اللازمة للعلاج، لافتًا أنّه جرى إعطاء العلاج الوقائي لـ586 من المستحقين لصرف العلاج الوقائي، مثل مرض نقص المناعة المكتسبة، والمخالطين لمرضى الدرن أقل من خمس سنوات، ومرضى الفشل الكلوي، ومرضى زراعة الأعضاء.

من جانبه، أشار الدكتور محمد حسنين، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، إلى إجراء الكشف والأشعة لـ4 آلاف و863 مواطنا عن طريق سيارة الأشعة المتنقلة خلال شهر يونيو الماضي، منوهًا بأنّه يجري اتخاذ اجراءات إنشاء مركز مخصص لعلاج مرضى الدرن بمحافظة أسيوط، بغرض التوسع في أماكن علاج المرضى.

تدريب 429 طبيبا وممرضا على مكافحة الدرن

وقال الدكتور وجدي أمين، مدير عام إدارة الأمراض الصدرية، إنّه جرى تدريب 429 من أطباء وتمريض على أعمال مكافحة الدرن وإدارة الأدوية ومكافحة العدوى، في الفترة من 16 مايو حتى 6 يونيو الماضي، كما يتم عمل محاضرات أسبوعية في الأمراض الصدرية بالتعاون مع أكاديمية الأميرة فاطمة.

وتابع أمين، أنّ إعداد خطط العمل الاستراتيجية يتم من خلال توصيات الأبحاث العلمية، مع تطبيق وسائل مكافحة العدوى بجميع وحدات الصدر التي تقدم خدماتها لمرضى الدرن، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، التي تهدف للقضاء على وبائيات مرض الدرن بحلول عام 2030.