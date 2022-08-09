«الصحة»: 8 ملايين مواطن حصلوا على الجرعة التنشيطية

كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، عن آخر مستجدات كورونا اليوم في مصر، وقالت، وصل عدد الحاصلين على الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا في مصر 8 ملايين مواطن وهناك توسعات من أجل زيادة المناعة المجتمعية لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته المختلفة التي تظهر من وقت لآخر، لافتة إلى أن نقص المناعة المجتمعية، كان السبب الرئيسي لزيادة إصابات كورونا الفترة الأخيرة.

كورونا اليوم.. الجرعة التنشيطية الحصن الأول

وتابعت التقارير الرسمية لوزارة الصحة، التي حصل «الوطن» على نسخة منها، على المواطنين الحصول على الجرعتين من لقاح كورونا والذهاب الى مراكز تلقي لقاح كورونا، للحصول على اللقاح لتعزيز مناعة الجسم ضد فيروس كورونا، وعلى أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن الحصول على الجرعة التنشيطية بعد مرور 6 أشهر من الجرعتين.

انخفاض في أعداد الإصابات

أضافت التقاريرالرسمية، أن هناك انخفاضا في أعداد إصابات فيروس كورونا، يصل إلى 60%، وعلى المواطنين الاستمرار فى اتباع الإجراءات الاحترازية، كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعى والمداومة على غسيل اليدين، بعد لمس أي أسطح خارجية، وعدم التواجد فى اماكن مزدحمة قدر الإمكان.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن هناك استمرارا فى رفع اعلى درجات الاستعداد القصوي على مستوى محافظات الجمهورية داخل المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا لحظة بلحظة واتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية اللازمة للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي.

كما طلبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين، التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، لتلقي كل التساؤلات والاستفسارات المختلفة المتعلقة بفيروس كورونا، واللقاحات والرد عليها من مصادرها الرسمية، وطمأنت وزارة الصحة والسكان المواطنين، بشأن توافر كل علاجات كورونا، واللقاحات على مستوى محافظات الجمهورية.