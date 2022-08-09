كورونا في مصر.. «الصحة» تعلن انخفاض الإصابات للأسبوع الثاني

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إنَّ هناك انخفاضًا في أعداد إصابات فيروس كورونا في مصر للأسبوع الثاني على التوالي بعد ارتفاع المنحنى الوبائي لفيروس كورونا بنسبة تصل إلى 8%، مضيفًا أنَّ الانخفاض في أعداد الإصابات يعود الى تحصين المواطنين مرة أخرى ضد كورونا، مبينًا أنَّ زيادة الإصابات كانت متوقعة وهي لإصابات خفيفة تشبه نزلات البرد فقط.

متحور كورونا الجديد

وتابع المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، لـ«الوطن» أنَّ متحورات كورونا المنتشرة في التوقيت الحالي هي لحالات بسيطة وخفيفة وأعراضها «التهاب الحلق، وصداع، وإسهال، وحمى، وكحة»، وعلاجها أمر بسيط ويتطلب العزل الصحي 5 أيام فقط، مشيرًا إلى أنَّ لقاحات كورونا نكررها مجددًا لأنها الأداة الرئيسية لتخفيف شدة الأعراض وجعلها بسيطة ومتوسطة بدلًا من كونها شديدة الخطورة.

ودعا «عبدالغفار» المواطنين بالحصول على اللقاحات من كل مراكز تلقي لقاح كورونا أو أي وحدة صحية، لافتًا إلى توافر كل اللقاحات ولا يوجد نقص من أي نوع من اللقاحات سواء للمواطنين، مبينًا أنَّ هناك استمرار في تدفقات لقاحات كورونا وهناك فائض يصل إلى 60 مليون جرعة من لقاحات كورونا فى مصر.

لقاح الإنفلونزا الموسمية

كما طالب المواطنين بالحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية إذ أنه يحمي من الإصابة بالإنفلونزا خاصة في ظل التشابه الكبير بين أعراض فيروس كورونا والإنفلونزا الموسمية، مشيرًا إلى أنَّ الأعراض الجانبية للقاحات كلها تشبه تطعيمات الأطفال الإجبارية وتزول من تلقاء نفسها ولا تحتاج الذهاب إلى الطبيب، مشيرًا إلى أنَّ الأعراض الجانبية هي رد فعل طبيعي للجهاز المناعي بعد دخول جسم غريب عليه.