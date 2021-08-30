يعقد المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مساء اليوم، اجتماعه الدوري بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بمدينة السادس من أكتوبر؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بالتعليم الجامعي الخاص وكذلك الاستعداد لتنسيق الجامعات الخاصة الموحد 2021.

ويأتي الاجتماع بحضور رؤساء الجامعات الخاصة والدكتور محمد حلمي الغر أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الخاصة: انخفاض الحد الأدني 10%

ومن المقرر أن يناقش الأعلى للجامعات الخاصة، خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة2021، خاصة بعد أن كشفت نتيجة الثانوية العامة 2021 عن انخفاض حاد في شرائح ونتائج مجاميع النجاح، بالإضافة إلى انخفاض الحدود الدنيا بنتيجة تنسيق المرحلة الأولى للجامعات الحكومية 2021.

ووفقًا لشرائح المجاميع والحدود الدنيا للقبول بالجامعات الحكومية، فإنه من المتوقع أن يتراوح نسب خفض الحد الأدنى لتنسيق القبول بالجامعات الخاصة من 5% إلى 10% عن العام الماضي؛ وفقًا للتخصصات العلمية للكليات.

مؤشرات نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 للجامعات الخاصة: 88% للطب البشري

ووفقا لـ نتيجة تنسيق المرحلة الأولى 2021 والانخفاض الحاد في مجاميع ونسب القبول، فإنه من المتوقع أن يتم خفض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الخاصة بالنسبة لكليات الطب البشري إلى 88% عن العام الماضي، وكليات الصيدلة وطب الأسنان والعلاج الطبيعي مابين 86% إلى 83%، وكليات الهندسة والطب البيطري 75%، وكليات الإعلام واللغات والاقتصاد والعلوم السياسية والإدارة لـ 55%، وكليات الفنون التطبيقية والتكنولوجيا الحيوية والعلوم الصحية 65%.

وكان الأعلى للجامعات الخاصة أعلن في اجتماعه السابق قبل الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2021، وانخفاض الحد الأدنى للقبول بالجامعات الحكومية للكليات المختلفة، الحدود الدنيا للقبول بكليات الجامعات الخاصة، على النحو التالي: 95% للطب البشري، و80% للهندسة والطب البيطري، و90% لطب الأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة، و60% للإعلام، والاقتصاد والعلوم السياسية واللغات والترجمة والإدارة، و70% للفنون التطبيقية، وعلوم الحاسب، و55% للزراعة.