«الثروة السمكية»: الدولة دعمت 42 ألف صياد بـ50 مليون جنيه

قال الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إنّ هناك توجيهات من القيادة السياسية والرئيس عبدالفتاح السيسي لدعم الصيادين، وجرى دعم 42 ألف صياد بـ50 مليون جنيه، باستبدال المراكب المستهلكة بأخرى جديدة، ودعم بأدوات الصيد، كما جرى تسجيل بيانات الصيادين ضمن قاعدة عامة على مستوى الجمهورية.

قنوات جديدة لتنمية البحيرات

وأكد رئيس جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي، وجومانا ماهر، دعم 135 صيادا بمراكب جديدة، موضحًا أنّ العمل جار على قدم وساق في جميع البحيرات لتطهيرها وتطويرها بمبالغ تصل إلى المليارات، إلى جانب إزالة جميع التعديات على البحيرات وتعويض المواطنين.

الهيئة لديها 15 مفرغ في المياه العزبة

وكشف رئيس جهاز وتنمية البحيرات والثروة السمكية، عن أنّه جار العمل على قنوات جديدة لتنمية البحيرات وإعادتها لسابق عهدها، والاهتمام بجودة المياه ومنتج الأسماك، مشيرا إلى أنّ الهيئة لديها 15 مفرغا في المياه العزبة، إلى جانب 400 مفرغ تابع للقطاع الخاص: «ننتج أكثر من 400 مليون زريعة أسماك في المياه العزبة».