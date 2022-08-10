جامعة الجلالة الأهلية تعلن تفاصيل المنح الدراسية للعام الجديد 2022-2023

كشفت جامعة الجلالة الأهلية الدولية، تفاصيل المنح وتخفيضات المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2022-2023، موضحة أنّ منح التفوق للطلاب المقبولين بالجامعة خلال العام الأول للدراسة، لـ300 طالب من أوائل الثانوية العامة المصرية.

منح جامعة الجلالة 2022

وبالنسبة لشعبة العلمي علوم، فالطالب الحاصل على أعلى من 92% يحصل على تخفيض 50% وشعبة علمي رياضة الطالب الحاصل على أعلى من 90% يحصل على تخفيض 50% وبالنسبة لشعبة الأدبي الطالب الحاصل على أعلى من 85% يحصل على تخفيض 50%.

وكشف الدكتور محمد الشناوي، القائم بأعمال رئيس جامعة الجلالة لـ«الوطن»، عن أنّ الجامعة تقدم منح التفوق للطلاب أثناء الدراسة بالجامعة في العام التالي، فالطالب الحاصل على معدل تراكمي 4.00 يحصل على منحة كاملة، والطالب الحاصل على معدل تراكمي 3.70 أو أكثر يحصل على تخفيض 50%، والطالب الحاصل على معدل تراكمي 3.40 أو أكثر يحصل على تخفيض 25%.

وتابع أنّ الجامعة تقدم منح التفوق الرياضي في العام التالي للتفوق فالطالب الحاصل علي ميدالية في المسابقات الدولية، يحصل على خصم إذا كانت ميدالية ذهبية فالخصم (100%) وإذا كانت فضية فالخصم (50%)، وإذا كانت برونزية فالخصم (25%) والطالب الحاصل على ميدالية في المسابقات العربية والأفريقية، يحصل على خصم طبقا لما يلي: ميدالية ذهبية (50%)، فضية (25%)، برونزية (10%).

منح الجامعات الأهلية

كما تتوفر منح دراسية قيمتها 20% لطلاب الشهادة المزدوجة كمنح مقدمة من جامعة الجلالة هذا العام، ويستمر الخصم في السنوات التالية شرط المحافظة على التقديرات الآتية: GPA 3 = 20% GPA 3.2 = 25% GPA 3.5 = 35%.

ونوهت الجامعة إلى منحة ساويرس للتفوق لخريجي الثانوية العامة والطلاب ذوي الهمم، موضحة أنّها ممولة بالكامل، وتهدف إلى إتاحة فرص متكافئة للطلاب المصريين المتفوقين وذوي الهمم وتغطي المنحة مصروفات الدراسة والإقامة والإعاشة للطلاب المغتربين والكتب والمواد التعليمية وجهاز لابتوب.

وقال الشناوي، إنّ الجامعة تمنح الأقارب من الدرجة الثانية (الطلاب الإخوة) تخفيضا بنسبة 10% للطالب الذي يلتحق وشقيقه لا زال طالبا في الجامعة أو تخرج فيها، ويمنح أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين كل الوقت بالجامعة تخفيضا بنسبة 20%.

وبالنسبة للدعم الاجتماعي فيكون لرئيس الجامعة، بناء على عرض نائب الجامعة للشؤون الأكاديمية، منح الطالب الذي فقد عائله أثناء الدراسة، نسبة خصم من المصروفات الدراسية تتوقف على حالة أسرته الاجتماعية، شرط انتظامه في الدراسة وباللنسبة للتبرعات من الهيئات والجمعيات والمجتمع المدني فيجوز لمجلس أمناء الجامعة قبول تمويل جهات مختلفة للمنح الدراسية طبقا للقواعد المعتمدة، كما يجوز قبول وجود شروط خاصة للممول للصرف على المنح من خلال تبرعه.

تخفيضات على المصروفات الدراسية لبرامج محددة

ويجوز أن يوافق مجلس الأمناء، بناء على عرض رئيس الجامعة، على منح تخفيض في المصروفات الدراسية لأحد البرامج الدراسية بالقيمة التي يراها مناسبة وللغرض الذي يعرضه رئيس الجامعة.