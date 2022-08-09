مصاريف جامعة الجلالة 2022-2023.. تبدأ بـ13 ألف جنيه وخصومات تصل لـ31%

ترتفع عمليات البحث عبر المحركات المختلفة عن الجامعات الأهلية، ومصاريفها، خاصة مصاريف جامعة الجلالة 2022-2023 التي تقدم برامج تعليمية على أعلى مستوى، إضافة إلى أنّها تمنح الطلاب خصما يتراوح بين 25 إلى 35% اعتمادًا على مجموع الطالب في بعض التخصصات.

وفي هذا السياق، يعرض موقع «الوطن» فيما يلي مصاريف جامعة الجلالة 2022-2023 في التخصصات الدراسية المتاح دراستها في الجامعة الأهلية، وفق الموقع الرسمي للجامعة والذي جاء كما يلي:

مصاريف جامعة الجلالة 2022-2023

وجاءت الرسوم الدراسية للعام الكامل غير شامل الرسوم الإدارية وتأمين المعامل، في جامعة الجلالة كما يلي:

مصاريف كلية علوم الإدارة جامعة الجلالة

وتختلف قيمة الرسوم الدراسية حسب تخصص إدارة الأعمال، كالتالي:

- العلوم الإدارية - برنامج إدارة الأعمال (برنامج درجة مزدوجة GU_ASU) الرسوم الدراسية 160 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية - برنامج التسويق (برنامج درجة مزدوجة GU_ASU) الرسوم الدراسية 160 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية - برنامج نظم المعلومات الحاسوبية (برنامج درجة مزدوجة GU_ASU) الرسوم الدراسية 160 ألف جنيه.

- تقدم الجامعة خصما للطلاب الجدد يتراوح بين 25 إلى 35% اعتمادًا على نتيجة الطالب، فضلا عن خصم 20% في بعض الحالات.

- العلوم الإدارية - برنامج إدارة اللوجستيات وسلسلة التوريد الرسوم الدراسية 46 ألف جنيه.

- العلوم الإدارية - برنامج الاقتصاد والعلوم السياسية الرسوم الدراسية 46 ألف جنيه.

مصاريف كليات جامعة الجلالة

وجاءت مصروفات البرامج الدراسية في جامعة الجلالة كما يلي:

- تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية الرسوم الدراسية 39 ألف جنيه.

- الهندسة المعمارية الرسوم الدراسية 69 ألف جنيه.

- مجال الفن والتصميم الرسوم الدراسية 49 ألف جنيه.

- العلوم الأساسية الرسوم الدراسية 48 ألف جنيه

- هندسة الحاسوب 69 ألف جنيه

- علوم الكمبيوتر 200 ألف جنيه .

- برامج علوم الذكاء الاصطناعي 69 ألف جنيه

- الهندسة الكهربائية (برنامج الدرجة المزدوجة GU-ASU) الرسوم الدراسية 225 ألف جنيه.

- الإنتاج الإعلامي 50 ألف جنيه

- اللغات التطبيقية 43 ألف جنيه.

- الفنادق والسياحة 40 ألف جنيه.

- طب الأسنان 97 ألف جنيه

- طب 105 آلاف جنيه.

- التمريض 31 ألف جنيه

- علاج بدني 63 ألف جنيه.