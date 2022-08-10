حريق في العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام.. ونقل 11 مريضا

اندلع حريق صباح اليوم، داخل العناية المركزة بمستشفى كفر الشيخ العام، تحديدا في إحدى غرف الطابق الثاني «عناية الباطنة»، وهرعت قوات الحماية المدينة، مدعومة بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق، في محاولة لإخماده، ومنع امتداد النيران إلى غرف أخرى داخل المستشفى، والعمل على تأمين باقي الأقسام من الناحية الطبية اللازمة.

نقل 11 مريضا لعناية مجاورة

نقلت الأطقم الطبية، 11 حالة لمرضى كانوا داخل الغرفة التي نشب بها الحريق، إلى عناية مجاورة داخل مبني المستشفى العام، بمعرفة الأطقم الطبية، وإلى غرف عناية لبعض المستشفيات القريبة، من موقع الحادث بمدينة كفر الشيخ.

وتشير التحريات الأولية، حول الواقعة، إلى أن الحريق نشب نتيجة ماس كهربائي، وسوف يتبين السبب بشكل رسمي خلال الساعت المقبلة، التي تشهد تحديد ما إذا كان الحريق سببه ماس كهربائي أو غير ذلك.

المحافظ يتابع الحادث

انتقل إلى موقع الحادث اللواء جمال نور الدين محافظ الإقليم، وعمرو البشبيشي نائب المحافظ، واللواء خالد عبدالسلام مدير أمن كفر الشيخ، والمهندسة عايدة ماضي السكرتير المساعد بالمحافظة، للإشراف على نقل الحالات الـ11، إلى عناية أخرى داخل المستشفى، وفي أقرب مستشفى.

وتم إخلاء موقع الحريق، إضافة إلى متابعة إخماد سيارات الدفاع المدني للنيران، كما وجه المحافظ، بسرعة إعداد تقرير كامل حول ملابسات الواقعة، وتم إخطار جهات التحقيق، لمباشرة التحقيقات حول ملابساتها.