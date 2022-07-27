اندلاع حريق هائل داخل محل أحذية بسوق حلوان «صور»

نجحت قوات الحماية المدنية بالقاهرة في إخماد حريق هائل نشب داخل محل أحذية بسوق حلوان بحوار سنترال حلوان، ما أدى إلى تحول المحل إلى رماد دون وقوع أي إصابات، ويجري رجال الإطفاء عمليات التبريد منعًا لتجدد اشتعال النيران مرة أخرى.

بلاغ بالحريق

وكانت غرفة النجدة بالقاهرة تلقت بلاغًا بنشوب حريق داخل محل أحذية بمنطقة حلوان، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إطفاء وتم فرض كردون أمني لمحاصرة النيران ومنع امتدادها إلى الممتلكات والمباني المجاورة، وتمت السيطرة على الحريق دون وقوع إصابات، وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.