ضبط 32.5 كيلو حشيش بـ2.27 مليون جنيه في الإسكندرية

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والعام، ومديرية أمن الإسكندرية، نشاط عنصرين إجراميين تخصصا في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهما، متخذين من دائرة قسمي شرطة الدخيلة وأول المنتزه بالإسكندرية مسرحا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

ضبط 17 كيلو حشيش

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وأمكن ضبطهما، الأول عنصر إجرامي مقيم بدائرة قسم شرطة برج العرب بالإسكندرية، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة الدخيلة بالإسكندرية، وبحوزته (175 طربة لمخدر الحشيش وزنت 17,500 كيلو جرام – مبلغ مالى – هاتف محمول).

ضبط المتهم

كما جرى ضبط عنصر إجرامي له معلومات جنائية، حال استقلاله إحدى السيارات بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية، وبحوزته 150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام، مبلغ مالي، وهاتف محمول.

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدوا ماجاء بالتحريات، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 2 مليون و275 ألف جنيه تقريبا، واتخذت الإجراءات القانونية.