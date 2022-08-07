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ضبط 420 طربة حشيش بحوزة عنصرين إجراميين في الإسكندرية

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محمد بركات
05:10 م | الأحد 07 أغسطس 2022
المتهمان بحوزتهما المضبوطات

المتهمان بحوزتهما المضبوطات

تواصل أجهزة وزارة الداخلية، جهودها؛ لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

ووفق بيان أصدرته الوزارة اليوم الأحد، تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، نشاط اثنين من العناصر الإجرامية، مقيمين بمحافظة الإسكندرية، تخصصا في الاتجار بمخدر الحشيش بكميات كبيرة وترويجه على عملائهما، متخذين من دائرة قسم شرطة محرم بك مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

ضبط 420 طربة لمخدر الحشيش

عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي «الأمن الوطني – الأمن العام»، وبالاشتراك مع مديرية أمن الإسكندرية، تم استهداف المتهمين، وأمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة قسم شرطة محرم بك، وبحوزتهما «420 طربة لمخدر الحشيش وزنت 42 كيلوجراما – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول» وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات.

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