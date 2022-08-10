خلافات زوجية تنتهي بمقتل سيدة في دار السلام.. سدد لها 8 طعنات

دفعت خلافات زوجية نشبت بين زوجين في دار السلام، تطورت ليقوم الزوج على إثرها بالتخلص من زوجته «تغريد.ر»، 32 عاما، بطريقة بشعة، حيث سدد دون أن تأخدة رأفة بها 8 طعنات نافذة بأنحاء متفرقة بجسدها، إضافة إلى جرح ذبحي أحدثه برقبتها وتوفت على إثرها، ليفر هاربا بعد ارتكاب جريمته الشنعاء ويتركها غارقة وسط بركة من الدماء في غرفة نومها.

تفاصيل الواقعة

تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالي يفيد بالعثور على جثمان سيدة في أوائل العقد الرابع من عمرها مقتولة داخل منزلها، وبالانتقال والمعاينة تبين صدق الواقعة، وبعمل التحريات اللازمة ومراجعة كاميرات المراقبة تبين أن زوج المجني عليها وراء ارتكاب الواقعة.

القبض على الزوج

وعقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبط الزوج وبمواجهته بما أسفرت عنه التحريات أقر بصحتها نتيجة خلافات شخصية نشبت بينهم وأرشد عن سلاح الجريمة، وأجرى محاكة لتفاصيل جريمته، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم.

تشريح جثمان المجني عليها

وأخطرت النيابة العامة بتفاصيل الواقعة، والتي أمرت بنقل جثمان الزوجة لمشرحة زينهم وانتدبت عناصر الطب الشرعي لتوقيع الكشف الطبي عليها، وإعداد تقرير مفصل يوضح حالتها، وكلفت رجال المباحث بتكثيف جهودها لكشف ملابسات الحادث والوقوف على أسبابة، وتتابع جهات سير مجى التحقيقات في الواقعة.