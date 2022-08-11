التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين.. شرط وحيد للحصول على خدماتها المتاحة

التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين، من أكثر الكلمات البحثية التي يشهدها محرك البحث العالمي «جوجل»، من قبل أصحاب البطاقات التموينية الراغبين في الاستفادة من الخدمات التموينية الإلكترونية المتاحة عبر البوابة، وعددها 6، في ظل توقف 4 خدمات أخرى.

التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين

ويعتبر التسجيل في بوابة مصر الرقمية للتموين هو الشرط الوحيد الذي تشترطه المنصة الرقمية قبل طلب أي من الخدمات التموينية عليها، أو أي خدمة حكومية أخرى متاحة عليها، والخاصة بالمرور أو الرخص أو الشهر العقاري وخلافه من خدمات الحكومة الأخرى.

ويجب اتباع الآتي لإنشاء حساب للمواطن على المنصة الرقمية:

1. الدخول على موقع بوابة مصر الرقمية من هنا.

2. الضغط على أيقونة إنشاء حساب.

3. إدخال الرقم القومي بالبطاقة الشخصية.

4. إدخال رقم المصنع الموجود أسفل البطاقة في أقصى اليسار.

5. كتابة اسم الوالدة.

6. الضغط على أيقونة التالي.

7. تظهر صفحة جديدة يتم كتابة فيها رقم الهاتف المحمول.

8. يتم إرسال رسالة بها كود مكون من 6 أرقام عبر الهاتف المحمول.

9. يتم إدخال الكود المرسل عبر الهاتف المحمول.

10. يجب كتابة كلمة مرور جديدة.

11. إعادة كتابة نفس كلمة المرور.

12. إدخال عنوان البريد الإلكتروني.

13. الضغط على أيقونة التالي.

ثم تظهر رسالة نصية إلكترونية بأنه تم إنشاء الحساب بنجاح.

البيانات مؤمنة بالكامل

وأكدت بوابة مصر الرقمية، اتباعها وثيقة خاصة حول الخصوصية والأمان التي تحكم البيانات الشخصية للمواطنين، مشيرة إلى أن كل البيانات الشخصية التي يدخلها المواطن من أجل إنشاء حساب والتمكن من الاستفادة من خدمات البوابة، مؤمنة بالكامل.