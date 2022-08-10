تعريف المزارعين بتأثيرات التغيرات المناخية في لقاء جماهيري بأسوان

في إطار أنشطة مبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، عقدت المنصة المحلية للمبادرة في محافظة أسوان لقاءًا جماهيريًا مع عدد من المزارعين، بالتعاون مع مديرية الزراعة وإدارة التوجيه المائي ومشروعات تطوير الري.

تضمن اللقاء تعريف المزارعين بالتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية على الزراعة والموارد المائية، وما يجب فعله تجاه هذه التأثيرات، من تحول نظام الري التقليدي بالغمر إلى الري الحديث، وأيضاً تعديل أساليب الزراعة، بما يقلل من الاستهلاك المائي، بالإضافة إلى تعظيم الفرص والمساعدات والقروض التي تقدمها الدولة المصرية للمزارعين، من أجل التحول إلى منظومة الري الحديث، والتعريف بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن.

توعية المزارعين بسبل استخدام مياه الري

وقال الدكتور أحمد زكي أبو كنيز، رئيس الاتحاد النوعي للبيئة ومنسق المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27»، إن اللقاء ضم ممثلين من مديرية الزراعة ومديرية الري، إضافة إلى أعضاء المنصة المحلية، لتوعية المزارعين بأهم المستجدات التشريعية والقرارات الوزارية ذات الصلة باستخدام مياه الري، بالإضافة إلى توعيتهم بأهمية التكيف مع التغيرات المناخية، من خلال التحول إلى نظم الري الحديثة، وشرح أوجه الدعم المقدم من الدولة لهذا التحول.

التحول من الري بالغمر الى الري الحديث

وأكد المهندس حسني عبدالستار، وكيل مديرية الزراعة بأسوان، أهمية التحول من الري بالغمر إلى الري الحديث بصوره المختلفة، والذي ستنعكس فوائده في تقليل تكاليف الإنتاج، وزيادة في المحصول، وأضاف أن الري الحديث يوفر ما يتراوح بين 30 إلى 40% من المياه، ما يمنح فرصة لاستخدام المياه المتوفرة في استصلاح الأراضي.

وقال المهندس عبداللطيف قباري الضوي، مدير عام مشروعات الري بإسنا، إن وزارة الموارد المائية تواجه تحديات كبيرة في هذه الآونة، منها ندرة المياه، وانخفاض متوسط نصيب الفرد من المياه، ما دعا الوزارة إلى تنفيذ عددًا من المشروعات القومية، بينها مشروع تأهيل الترع، والمشروع القومي لتأهيل المساقي، ومشروع الري الحديث، إضافة إلى تنفيذ حملات توعية موسعة للمزارعين، بمشاركة وزارة الزراعة، والمنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في أسوان.

كما عقدت المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في أسوان ندوة للتوعية بقضايا التغيرات المناخية، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وجمعية تنمية المجتمع بقرية «الطوناب»، وجمعية طريق الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك على هامش حملة الكشف على مرضى سرطان الثدي بالمجان، بمركز الأورام في أسوان.

التغيرات المناخية وصحة المرأة

استهدفت الندوة عدداً من المريضات المترددات على مركز الأورام، وتم الحديث حول الآثار السلبية للتغيرات المناخية على الصحة العامة، وصحة المرأة بشكل خاص، ودور المرأة في التكيف مع التغيرات المناخية، والإجراءات الوقائية التي يجب الالتزام بها لمواجهة الأمراض المنقولة بالحشرات التي سيزداد نشاطها مع تطور حالات التغيرات المناخية.. أدار الندوة كل من جيهان صلاح، عضو المجلس القومي للمرأة وعضو المنصة المحلية لمبادرة «بلدنا تستضيف قمة المناخ الـ27» في أسوان، ورئيس مجلس إدارة جمعية طريق الأمل لذوي الاحتياجات الخاصة.