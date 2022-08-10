«حياة كريمة» تطلق قوافل صحية بالتنسيق مع الصحة في 12 محافظة لمدة يومين

تعمل المبادرة الرئاسية لتطوير الريف المصري، «حياة كريمة» على قدم وساق، بالتعاون مع الحكومة، من أجل تطوير حياة المواطن المصري، وذلك من خلال العمل على تحسين جودة العديد من الأشياء المحيطة بالمواطن ولها تأثير صريح على سير حياته اليومية، كالجانب التعليمي أو الخدمي أو الصحي، وغيره من الجوانب الحياتية الأخرى، التي يؤدي تطويرها إلى تطوير حياة المواطن.

وفي إطار سعي المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير وتحسين جودة حياة المواطن المصري، أطلقت المبادرة، اليوم الأربعاء، عدد من القوافل الطبية في بعض المحافظات المختلفة، جاء ذلك بالتعاون والتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، من أجل توفير العلاج والرعاية الصحية للمواطنين الأكثر احتياجا لمساعدة.

أماكن قوافل حياة كريمة الطبية

ومن المقرر أنَّ تطلق حياة كريمة 12 قافلة طبية بالمجان في 12 محافظة من محافظات الجمهورية، وهم:

1- قرية حاجر خزام مركز قوص محافظة قنا.

2- قرية أم الرضا الجديدة مركز كفر البطيخ محافظة دمياط.

3- قرية الحرجة بالقرعان مركز البلينا محافظة سوهاج.

4- قرية سجين الكوم مركز قطور محافظة الغربية.

5- المرينات مركز إدفو غرب محافظة أسوان.

6- مركز طبي بالأسمرات حي المقطم محافظة القاهرة.

7- قرية سنور محافظة بني سويف.

8- وادي الجوفة - وادي سهب مركز أبو رديس محافظة جنوب سيناء.

9- عدن مركز باريس محافظة الوادي الجديد.

10- بسطرة (جويدة) مركز دمنهور محافظة البحيرة.

11- غزالة مركز الضبعة محافظة مطروح.

12- دروة مركز أشمون محافظة المنوفية.

التخصصات الطبية المتاحة

وتشمل القوافل الطبية التي أطلقتها «حياة كريمة»، اليوم، في المحافظات عدد من التخصصات الطبية المختلفة وهي:

- الرمد.

- الباطنة.

- النساء والولادة.

- الأطفال.

- الجلدية.

- خدمات تنظيم الأسرة.

- العظام.

- الجراحة.

- الأسنان.

- القلب.

- خدمات الأشعة والتحاليل الطبية.

حالات تحتاج تدخل جراحي

أما عن الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية، فيتمّ تحويلها للمستشفيات التابعة لـ وزارة الصحة والسكان، كما تتوفر صيدلية، يوجد بها كل أنواع العلاج المختلفة للمواطنين بالمجان.