«حياة كريمة»: إنشاء مراكز طبية في القرى وملاعب بمواصفات خاصة

أكد الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، أنّ المبادرة تعمل في 1477 قرية، وتستهدف تغطية الريف المصري بخدمات الصرف الصحي والغاز الطبيعي ورفع معدلات جودة خدمات أخرى مثل مياه الشرب والكهرباء والاتصالات.

وأوضح جاد الكريم خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن أعمال إنشاء المرافق تتم بشكل يجعلها قادرة على أداء وظيفتها، ضاربًا المثل بالمراكز الطبية وقارن بينها وبين الوحدات الصحية التي كانت موجودة بالفعل في كل القرى المصرية.

إنشاء مركز طبي في كل قرية

وأشار أن المراكز الطبية التي سيتم انشائها ضمن المبادرة الرئاسية في القرى 1106 مراكز تخضع لنموذج موحد اعتمدته هيئة الرقابة والاعتماد المعنية باعتماد مؤسسات التأمين الصحي مشددًا على أن هذا النموذج مٌكلف للغاية، مؤكدًا أن كل قرية مصرية سيكون فيها هذا النموذج الذي يضمن تأدية الخدمة المطلوبة.

معظم القرى بلا ملاعب

ولفت منسق مبادرة حياة كريمة إلى أن أغلب القرى كانت تضم مراكز شباب ولكن معظم القرى بلا ملاعب أو مساحات لممارسة الأنشطة الرياضية والثقافية مشيرًا إلى أن المبادرة تتبنى إنشاء ملاعب لمراكز الشباب بمواصفات خاصة.