ألف يوم من رحلة «حياة كريمة» في المحافظات: «خير وعمل وكرامة»

واصلت المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» التى بدأت قبل ألف يوم تنفيذ خطة الدولة وإنجاز مشروعات المرحلة الأولى بالمحافظات التى يتم تنفيذ المبادرة بها من تقديم خدمات تحقق الخير والكرامة للمواطن.

وثمَّنت القيادات التنفيذية فى عدة محافظات الجهود الكبيرة التى تبذلها المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، التى تعكس خطة الدولة ورؤيتها المستدامة، ومن أبرز أولوياتها بناء الإنسان ورفع العبء عن كاهله حتى ينعم بحياة كريمة ولائقة.

«الغربية»: تنفيذ 100 مشروع بتكلفة 4.5 مليار جنيه

قال الدكتور طارق رحمى، محافظ الغربية، إن «حياة كريمة» تنفذ حالياً 100مشروع بتكلفة إجمالية 4.5 مليار جنيه داخل 54 قرية و88 تابعاً فى مركز زفتى، وتستمر الأعمال ليلاً ونهاراً داخل المواقع فى 24 قطاعاً، وتم إنهاء 430 مشروعاً منها، وجارٍ العمل فى الباقى بنسبة تنفيذ تخطت 65%.

وأضاف «رحمى»، فى تصريحات له، أن محافظة الغربية شهدت على مدار السنوات الماضية نقلة نوعية وطفرة هائلة من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية والاستثمارية فى كافة القطاعات، تعكس خطة الدولة ورؤيتها المستدامة للعبور إلى مستقبل مشرق وبناء جمهورية جديدة يسودها الاستقرار والرخاء تحت قيادة محبة وحكيمة وواعية.

وتابع: «مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى لتطوير الريف هى الحل الأمثل لكافة المشكلات فى القرى والعزب والنجوع، وعبقرية المبادرة لا تكمن فقط فى الكم الهائل من مشروعات البنية التحتية التى يتم تنفيذها، ولكن فى بناء الإنسان وتنميته وتمكينه اقتصادياً واجتماعياً وحل مختلف المشكلات التى تواجه أهالى الريف، حيث تساهم المبادرة فى تقديم حلول للعديد من المشكلات، منها الهجرة غير الشرعية، والتسرب من التعليم، والبطالة، والقضاء على الأمراض والأوبئة، ورفع مستوى الوعى».

وأوضح أن المحافظة نظمت منذ بدء المبادرة 187 قافلة (طبية، بيطرية، زراعية واجتماعية) استفاد منها 83680 مواطناً، وتم تنفيذ 25 قافلة استكتاب و500 فصل لمحو الأمية لـ13741 مواطناً، إلى جانب تنفيذ المجلس القومى للمرأة 214 ندوة وتدريباً لخدمة 183594 مواطناً من قرى زفتى، وتنفيذ صندوق مكافحة وعلاج الإدمان 661 فعالية استفاد منها 402 ألف مواطن، مشيراً إلى دور «التضامن الاجتماعى» فى توفير المساعدات الاجتماعية لأكثر من37 ألف أسرة.

وأضاف: «تم التنسيق مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج مشروعك ومديرية القوى العاملة لتنفيذ 2503 مشروعات بتكلفة 148 مليون جنيه منذ بدء المبادرة فى زفتى، وفرت فرص عمل لعدد 8720 شاباً وفتاة، إلى جانب تنفيذ 160 فعالية لتأهيل الشباب لسوق العمل»، مؤكداً أن «المحافظة مستمرة فى تنفيذ كافة المشروعات وتقديم كافة المساعدات والمبادرات لأهالينا بمركز زفتى، حتى ينعم كل مواطن بالحياة الكريمة».

من جانبه قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مبادرة حياة كريمة توفر كافة الخدمات التى يحتاجها المواطنون داخل القرى التى يعيشون بها، مضيفاً أن ما يحدث على أرض أسوان اليوم من مشروعات ضخمة تابعة لمبادرة حياة كريمة معجزات على أرض الواقع.

وتابع محافظ أسوان أنه فى بداية المبادرة تم إطلاق 1106مشروعات بتكلفة 1.8 مليار جنيه، وتم زيادة عدد المشروعات بعد قيام الرئيس عبدالفتاح السيسى بزيارة المحافظة ليصبح عدد المشروعات 2321 مشروعاً يتم العمل عليها فى الوقت الحالى.

وأكد أنه «بنهاية العام الجارى سننتهى من كافة مشروعات «حياة كريمة» فى 3 مراكز بالمحافظة»، مشيراً إلى أنه من ضمن الخدمات التى يتم إدخالها للقرى ضمن مبادرة «حياة كريمة» توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.

وقال إن المشروعات التى تم تنفيذها والجارية والمخططة بقرى مراكز إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة ضمن مبادرة حياة كريمة تجسّد قصة عمل وكفاح متميزة كُتبت فصولها بعرق وجهد وإخلاص فى ظل تحديات عدة، كان فى مقدمتها تقلبات الطقس وتعرُّض المحافظة لموجة غير مسبوقة من السيول وصلت إلى 8 ملايين للشبكات.

«أسوان»: 2321 مشروعاً داخل 39 وحدة محلية

وأضاف أنه تم استثمار جائحة كورونا فى تكثيف الأعمال، وتحويل تداعياتها السلبية إلى نقاط مضيئة تفتح باب الخير لأهل أسوان، ووجَّه الرئيس السيسى بضم قرى 3 مراكز هى إدفو وكوم أمبو ونصر النوبة فى المرحلة الأولى بإجمالى 1106 مشروعات، ثم صدر قرار رئيس الجمهورية بضم قرى مركزَى أسوان ودراو أثناء زيارته للمحافظة لمتابعة جهود مواجهة تداعيات السيول، ما أسفر عن ضم جميع قرى المحافظة لمشروعات «حياة كريمة» بإجمالى 2321 مشروعاً داخل 39 وحدة محلية قروية أم، و116 قرية تابعة و380 نجعاً وكفراً وعزبة وتابعاً.

«آمنة»: العمل يجرى على قدم وساق فى 8397 مشروعاً

وقال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن العمل يجرى على قدم وساق فى 8397 مشروعاً من مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، مضيفاً أن الدولة وفرت كل السبل الممكنة لتوفير حياة كريمة لأبنائها من خلال مشروعات تنموية عملاقة تشهدها مصرنا الغالية تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، قائد مسيرة التنمية لبناء «الجمهورية الجديدة» التى ترتكز على تحسين معيشة المواطنين والارتقاء بالخدمات المقدمة إليهم.

وأشار إلى أن المحافظة تولى اهتماماً بالغاً لمبادرة «حياة كريمة»، بالقرى المستهدفة فى مختلف القطاعات لتحسين الظروف المعيشية من خلال خطة عمل متكاملة للدولة لتوفير حياة كريمة لهم بكافة الجوانب وتقديم كافة الخدمات، مؤكداً أنه يتم المتابعة الدورية والمستمرة لكافة المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة بواقع 8379 مشروعاً فى شتى القطاعات بـ6 مراكز بالمرحلة الأولى «دمنهور، كفر الدوار، أبوحمص، حوش عيسى، أبوالمطامير، وادى النطرون»، بإجمالى 42 قرية رئيسية و238 وحدة قروية. وأكد أنه يحرص على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للوقوف على سير وانتظام العمل بكافة المشروعات، حيث تابع المشروعات الجارية ضمن المبادرة من خلال الوحدة التنظيمية لمتابعة مبادرة حياة كريمة والمكتب التنفيذى للمبادرة بمحافظة البحيرة، ومنها أعمال مركز شباب نجع حزين وموزع كهرباء كوم حفين ومجمع الخدمات الزراعية بقرية آدم ومكتبة الطفل بقرية أبوالعطا ووحدة طب الأسرة بكوم الفرج ومجمع الخدمات والمجمع الزراعى بقرية الشجاعة ومكتب بريد زاوية صقر ونقطة شرطة كوم الفرج والمجمع الزراعى بقرية أبوالعطا ونقطة إسعاف كوم أمبو والوحدة الصحية المطورة بجناكليس ومدرسة القطاع الشمالى وخطوط انحدار الصرف الصحى بقرى «البذور وكوم حفين» ومجمع الخدمات والمجمع الزراعى بقرية أبوبكر الصديق، ومحطات رفع الصرف الصحى بقرى «أبوبكر، أبوالنور، المركزية، آدم، كوم أمبو، العدل» بمركز أبوالمطامير.

وقال اللواء أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه يجرى العمل على قدم وساق فى تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» فى 19 قطاعاً خدمياً، إذ يستهدف المشروع القومى لتطوير الريف تطوير 192 قرية بـ757 تابعاً، بإجمالى 32 وحدة محلية، بنطاق 5 مراكز على مستوى المحافظة، فى المرحلة الأولى، ويجرى إدراج مركزَى «بنى مزار، وسمالوط» فى المرحلة الثانية للمبادرة.

جاءت تصريحات المحافظ على هامش إحدى الجولات فى القرى التى تشهد أعمال «حياة كريمة»، حيث شملت الجولة تفقد الأعمال الإنشائية لوحدة طب الأسرة بقرية كفر عبدالخالق بمساحة 1424 متراً وتخدم 8732 نسمة، ووحدة تنمية الأسرة والطفولة بالقرية، وكذلك تفقد مجمع الخدمات بقرية بنى عامر المقام على مساحة 900 متر مربع، ويخدم 9 آلاف نسمة تقريباً، والمجمع الزراعى بقرية بنى عامر المقام على مساحة 530 متراً مربعاً، ويخدم 9 آلاف نسمة تقريباً.

الانتهاء من تطوير المدارس وشبكات الصرف الصحى ومبانى المجمّع الزراعى والوحدات البيطرية والتخطيط لتوصيل الغاز لقرى بنى سويف

من جانبه، قال بلال حبش، نائب محافظ بنى سويف، إنه يتم متابعة مستجدات مبادرة «حياة كريمة» بالمحافظة باستمرار، وسير عمليات العمل ضمن المشروع القومى لتطوير القرى وتنفيذ تطوير شامل بقرية الحمام بمحافظة بنى سويف.

وأضاف «حبش» أنه تمت متابعة مشروعات «حياة كريمة» فى 66 قرية بإجمالى 12 وحدة محلية تخدم 218 عزبة ونجعاً لخدمة مليون مواطن بعدد مشروعات 1616 مشروعاً. وأوضح أنه تم الانتهاء من مشروعات شملت تطوير المدارس، والصرف الصحى، ودعم شبكات الصرف الصحى، والمجمع الزراعى، والوحدة البيطرية، ويتم حالياً التخطيط لدخول شبكات الغاز.

«سعد»: المبادرة تقتحم 19 قطاعاً خدمياً بـ5 مراكز

وأكد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، المتابعة المستمرة لأعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» سواء بجولاته المستمرة أو عقد اجتماعات دورية فى هذا الشأن.

وكلف قيادات المحافظة ورؤساء المراكز ونوابهم ورؤساء الوحدات القروية بالمرور الدورى على المشروعات للاطمئنان على سير العمل وفقاً للمعايير والمواصفات المقررة لمراحل التنفيذ، لإزالة أى معوقات قد تقف أمام التنفيذ طبقاً للجدول الزمنى الموضوع مسبقاً وتسخير إمكانات لها.

وأوضح «سعد» أن هناك أهمية كبيرة لتضافر الجهود والتعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدنى فى تقديم خدمات أفضل للمواطنين وبطريقة سهلة، وتحسين وتطوير أخرى، خاصة فى القرى الأكثر احتياجاً، مؤكداً تقديم سبل الدعم الممكنة لتنفيذ هذه المشروعات طبقاً لخطة ورؤية الدولة، تنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030 وتحقيقاً للتنمية المستدامة لتقديم خدمات أفضل للمواطنين.

من ناحية أخرى، قال مصطفى زمزم، أحد سفراء المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إنّ هناك سلسلة من الإمداد والدعم وتنفيذ استراتيجية واضحة فى إطار المبادرة، تعمل عليها كل أجهزة الدولة والمجتمع المدنى، بالشراكة مع القطاع الخاص فى إطار المسئولية المجتمعية، بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، بالتنسيق مع جميع المبادرات الرئاسية داخل الريف المصرى.

تسليم 30 مركباً للصيادين فى الدقهلية

وأضاف أن بعض القرى كانت تستفيد من تكرار الخدمات من بعض المؤسسات، لكن من خلال التحالف الوطنى للعمل الأهلى، يتم تنسيق العمل، حتى لا يحدث تكرار الخدمات فى قرى، وحرمان أخرى منها، مؤكداً أنه يتم العمل حالياً على خدمات التمكين الاقتصادى، من خلال منظمات المجتمع المدنى، على غرار ما حدث فى مركز شربين بالدقهلية، حيث تعمل بها كل مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، كما بدأ العمل مع وزارة الهجرة ومحافظة الدقهلية ووزارة التضامن الاجتماعى، وسلمنا 30 مركباً للصيادين والعمالة غير المنتظمة، وهناك قوافل طبية أيضاً، والكل يتعاون، ويتم توحيد الجهود، بالإضافة إلى تنمية الفرص المتاحة.