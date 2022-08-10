«حياة كريمة» تُسلم 30 صيادًا مراكب جديدة بقرية في الدقهلية

رصد برنامج «صباح الخير يا مصر»، تفاصيل تسليم 30 صيادًا بقرية «بساط كريم الدين»، بمحافظة الدقهلية، مراكب جديدة، في إطار جهود المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الهجرة ومؤسسة صناع الخير للتنمية، تفعيلا للمبادرة الرئاسية «مراكب النجاة».

تقديم الدعم من خلال «الثروة السمكية» في كل القرى التي استهدفتها المبادرة

وقال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة «صناع الخير»، إن المؤسسة رصدت احتياجات المواطنين من ناحية المراكب، وتم تصنيعها وتوفير ثلاجات لحفظ الأسماك، مشيرا إلى التنسيق مع «الثروة السمكية»، ووزارة التضامن الاجتماعي لتقديم الدعم المطلوب في كل القرى التي استهدفتها المبادرة الرئاسية.

التأمين ضد الحوادث والغرق

وأضاف زمزم: «مستمرون في دعم الصيادين عبر منظومة التأمين ضد الحوادث والغرق، وغيرها من الحوادث الأخرى، ويتم التواصل مع شركات التأمين، لتأمين هذه المراكب ضد الحوادث».

بساط كريم الدين.. أكثر قرى الوجه البحري إقبالا على الهجرة غير الشرعية

يذكر أن السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تفقدت القافلة الطبية التي أطلقتها مؤسسة «صناع الخير»، قبل يومين، بمحافظة الدقهلية، إحدى محافظات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» بمشاركة الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، ووفد من التحالف الوطني لدعم العمل الأهلي التنموي.

وأُقيمت القافلة داخل قرية بساط كريم الدين مركز شربين، إحدى أكثر قرى الوجه البحري إقبالا على الهجرة غير الشرعية، وتم تسليم عقود 30 مركبًا من مراكب الصيد للمواطنين بالقرية.